VG slår til med terningkast 5 til «sin egen» Sophie Elise Isachsens nyeste bok «Ting jeg har lært».

Influencere og kjente bloggere har for lengst skjønt at det er mere penger og oppmerksomhet å hente når man kan få gitt ut sine egoistiske og narsisstiske nedtegnelser i bokform.

Mads Hansen, som har 438 000 følgere på Instagram uttalte selv (VG 2.6.2020) at samme hvor bedritne bøkene er, så selger de mye.

Men spørsmålet er: Hvor seriøst skal vi ta slike anmeldelser fra en avis som VG? Det er jo nettopp slike media som tjener penger på mest mulig oppmerksomhet rundt disse klovnene.

Undertegnede har ikke lest Isachsens bok, men ifølge VG er dette god litteratur. Boka handler ganske mye om ex bloggerens fitte (!) Javel. Det som er nesten skremmende er at slikt drit selger i 2020.

Det er et hån ovenfor seriøse forfattere at dette mølet løftes frem. Men det er kanskje et sykdomstegn i tiden?