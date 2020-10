annonse

Sognepresten i Kautokeino får ikke lenger undervise konfirmanter.

Årsaken er at sogneprest Bjarne Gustad sa i sin tale til konfirmantene 23. august at ekteskap med samme kjønn er mot Guds skaperordning, at Norge har en «ugudelig lov» som gjør det lovlig å ta abort, og han advarte mot kvinnelist og at kvinner har et særlig ansvar for utroskap, skriver Aftenposten.

Sognepresten ble så kalt inn på teppet til biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Øygard, etter sterke reaksjoner på talen. Gustad ble deretter fratatt konfirmantarbeidet i Kautokeino sogn i 2020 og 2021.

Men Gustad står alikevel fast på sine meninger og er overbevist om at det er riktig å undervise barn og ungdom om dette.

– Abort er å drepe. Jeg ser veldig alvorlig på det. Også det som handler om kjønnsskifte og ekteskapets hellighet, at vi ikke skal drive hor, er viktig å trekke fram, også for unge mennesker sier Gustad til Dagen.