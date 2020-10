annonse

Ved hjelp av trusler og vold, samler den Somalia-baserte islamistiske militante gruppen al-Shabaab inn mer skatter og avgifter enn noen sinne.

Ifølge en rapport fra forskerinstitusjonen Hiraal Institute, sitert i BBC, samler terrorgruppen nå inn minst 15 millioner dollar i måneden. Mer enn halvparten av beløpet kommer fra hovedstaden Mogadishu.

Gruppen kontrollerer mye av det sørlige og sentrale Somalia, men har den siste tiden vært i stand til å utvide sin innflytelse til områder kontrollert av sentralregjeringen med base i Mogadishu.

Al-Shabaab har kriget mot myndighetene i Mogadishu i lengre enn et tiår.

Stort overskudd

Rapporten konkluderer med at al-Shabaab har «et stort økonomisk overskudd», i motsetning til den somaliske regjeringen, ettersom mengden penger terrorgruppen samler inn stadig øker, mens driftskostnadene forblir relativt stabile.

«Alle større selskaper i Somalia gir jihadistene penger, både i form av månedlige utbetalinger og en årlig «zakat» (obligatorisk gave) på 2,5% av årlig fortjeneste», heter det i rapporten, som er basert på intervjuer med al-Shabaab-medlemmer, somaliske forretningsmenn, myndighetspersoner og andre.

Dobbel beskatning

Noen virksomheter betaler skatte til både jihadistene og den internasjonalt anerkjente regjeringen i områder som myndighetene kontrollerer.

Disse inkluderer Villa Somalia-området i Mogadishu, hvor regjeringen er basert, samt byene Bossasso og Jowhar, og i mindre grad Kismayo og Baidoa, som alle offisielt er under sentralregjeringens kontroll.

I tillegg nevnes skatt på import til havnen i Mogadishu, som er en viktig inntektskilde for den somaliske regjeringen. Imidlertid blir importen også «beskattet» av jihadistene, som får lasteskipenes manifest fra havneansatte.

Statsansatte

Hiraal-instituttet beskriver også hvordan mange mennesker som jobber i myndighetskontrollerte områder blir kontaktet av opprørere som krever inn penger. Flere statsansatte gir en del av lønnen sin til al-Shaabab i håp om at gruppen lar dem være i fred.

Rapporten beskriver til og med hvordan en sjef i den somaliske hæren «sendte penger til al-Shaabab til tross for at han var i krig med gruppen».

Soldaten forklarte hvordan en mann som bygde et hus for ham stoppet byggearbeidet og gikk, etter at sjefen nektet å betale et gebyr til terroristene. Kjøretøyene som transporterte byggematerialer sluttet også å komme til stedet, etter at de også ble bedt om å betale.

– Til slutt ble jeg tvunget til enten å droppe byggearbeidet eller betale al-Shabaab. Dessverre betalte jeg dem 3.600 amerikanske dollar og huset mitt sto ferdig, sa han.

I områder kontrollert av al-Shaabab, går jihadistiske inntektssamlere direkte til virksomhetene og krever inn betaling.

Eiendomsmarkedet

Rapporten viser også at jihadistene holder et godt øye med den blomstrende eiendomssektoren i Somalia.

En eiendomsmegler i den sørlige havnebyen Kismayo forklarte hvordan kollegaen ble oppringt av al-Shabaab, og «gitt detaljer om transaksjonene de gjennomførte og beordret til å betale et beløp som ikke lot seg forhandle».

– De betalte nøyaktig det som al-Shabaab krevde, sa han.

Landlige områder

Al-Shabaab fungerer som en kvasi-regjering i Somalia, og er den eneste enheten i landet som samler inn skatter i rurale områder. Den setter skatter og avgifter på husdyr, avlinger, og selv på bruk av vannressurser.

Bønder må for eksempel betale skatter og avgifter til terrorgruppen i territoriene som den kontrollerer for å få tilgang elver og kanaler for å vanne åkrene sine.

– En bonde klaget over at han ble tvunget til å betale «driftsavgift» for traktoren sin selv når den var ute av drift på grunn av tekniske problemer, heter de i rapporten.

Ikke-frivillig

De fleste forretningsfolk, statsansatte og andre som betaler penger til al-Shabaab, sa til Hiraal-forskerne at de kun gjør det ut av frykt.

«Å betale al-Shabaab-avgifter er ikke en frivillig ordning. De som nekter blir enten drept, tvunget til å legge ned virksomheten eller flykte fra landet,» heter det.

Noen føler det er verdt å betale penger til al-Shabaab, ettersom de mottar tjenester i retur. I motsetning til regjeringen er gruppen i stand til å gi en viss sikkerhet i områdene som den kontrollerer.

«Skatt som betales ved al-Shabaab-sjekkpunkter sørger for sikker passasje gjennom hele al-Shabaabs territorium og i regjeringskontrollerte områder hvor de militante er aktive,» konkluderer rapporten.

«Brutalt»

Rapporten beskriver metoden som gruppen anvender for å kreve inn skatte penger fra lokalbefolkningen som «brutal».

– Frykt og en pålitelig trussel mot deres liv er den eneste motivasjonen som driver al-Shabaabs skattebetalere, heter det.