annonse

annonse

Trosser oppfordring om å unngå referanser til Nazi-Tyskland.

I en ny reklame som ble lansert av Bidens valgkampanje 25. oktober ser presidentkandidaten rett i kamera, mens han gjentar den falske påstanden om at president Donald Trump kalte amerikanske nynazister «veldig fine folk» etter opptøyene i Charlottesville. Sannheten er at Trump sa at nynazister må fordømmes på det sterkeste. Litt ut i videoen vises et klipp av Adolf Hitler som hilser en folkemengde med en nazihilsen, og folkemengden som svarer med frasen «Heil Hitler».

Ifølge Breitbart er den nye reklamen et brudd på Anti-Defamation Leagues (ADL) ønske om å unngå referanser til nazistene eller Holocaust i 2020-kampanjen. ADL er en venstreorientert organisasjon.

annonse

Biden har også tidligere sammenliknet Trump med Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels.

– Han er litt som Goebbels. Hvis man gjentar løgnen lenge nok og mange nok ganger, blir det allmenn kunnskap, tror de, sa han i et intervju i september.