Den populære Fox News-programlederen, Tucker Carlson, slo nok en ny rekord i oktober, da han oppnådde det høyest antallet seere i kabelnyheter registrert i USA noen sinne.

Ifølge en pressemelding fra Fox News, som refererer til en rapport fra Nielsen Media Research, ble «Tucker Carlson Tonight» USAs mest sette kabelnyhetsprogrammet noen sinne i oktober – både totalt og blant nøkkelseersegmenter.

«Tucker Carlson Tonight» hadde «over 5,3 millioner seere, 1 million seere i nøkkeldemografien og 670.000 seere i 18-49-demografien», heter det i pressemeldingen, som gir Carlson en rekke nye rekorder å vise til.

Med mer enn 5,3 millioner seere i gjennomsnitt, har nyhetsprogrammet «Tucker Carlson Tonight» blitt USAs mest sette noen sinne, like foran «CBS Evening News with Norah O’Donnell», som kunne vise til 5,25 millioner seere.

«Tucker Carlson Tonight» ble også det «første primetime-programmet til å nå 1 million seere i 25-54-seergruppen siden september 2008.»

Skryt

Flere mediepersonligheter, både på høyresiden og venstresiden i amerikansk politikk, skryter av Carlsons prestasjoner.

«Tucker Carlson Tonight har nådd en ny rekord i oktober, ved å legge ut den mest sette måneden for ethvert program i kabelnyheters historie: 5,3 millioner seere peiler seg inn på showet hans kl. 20,» skrev A.J Katz, seniorredaktør og TV-forretningsreporter for Adweek, i en tweet.

«Tucker Carlson hadde mest sette showet på kabel-TV denne måneden. Han har i gjennomsnitt 5,36 millioner seere per natt – et enormt tall etter moderne standarder,» skrev Michael M. Grynbaum, mediekorrespondent for The New York Times, i en tweet.

Andre rekorder

Ifølge pressemeldingen, kunne andre Fox News-programledere også vise til «sin beste oktober noen sinne, som markerte den 10. måneden på rad i år at nettverket er nummer én på kabel-TV-nyheter på tvers av alle seersegmenter.»

Fox News-programleder Laura Ingrahams show «The Ingraham Angle» gjorde for eksempel nyhetshistorie i kabel-TV ved slå flere rekorder, inkludert «å lede det mest sette primetime-programmet med en kvinnelig programleder,» ifølge pressemeldingen.