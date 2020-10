annonse

For to uker siden ble den franske historielæreren Samuel Paty drept og halshugget for å vise sine elever karikaturtegninger av profeten Muhammed, etter å ha undervist om ytringsfrihet.

Bare noen dager senere skjedde et nytt terrorangrep i Frankrike, der tre personer ble drept ved Notre Dame-kirken i Nice. Dette er ikke bare et angrep på Frankrike, men på hele Europa og de verdiene vi kjenner til.

Helt siden de første karikaturtegningene av profeten ble publisert av den danske avisen Jyllands-Posten i 2005, har flere som kritiserer eller håner islam blitt utsatt for fryktelige hendelser. Det velkjente attentatet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015, der 12 personer ble skutt og drept, er et grusomt eksempel på hvor brutale disse angrepene er. Dette er en skremmende trend vi ikke kan godta.

FpU vil alltid være en sterk forkjemper av ytringsfriheten. Ingen skal trues til stillhet, og retten til å ytre seg er en de grunnleggende rettighetene vi har i et moderne demokrati. Det er vanskelig å forestille seg et samfunn der ytringer som noen ikke liker blir sensurert eller straffet. Allikevel er det det som skjer mens politikerne står stille og ser på. Vi trenger tøffe stemmer og politikere som tør å stå opp mot ekstrem islamisme som truer våre verdier og frihet i et vestlig Europa.

Ingen har rett til å kreve beskyttelse fra å bli krenket eller såret. Friheten til å ytre seg er noe av det mest verdifulle vi har, og vi må aldri ta det for gitt. Vi må stå sammen med Frankrike og resten av Europa for å vise at ingen skal trues til å tie. Man skal kunne ytre seg fritt uten å risikere å bli truet eller drept. Det er på tide at norske politikere våkner opp, før det går for langt.