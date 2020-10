annonse

Da det russiske fotballaget Krasnodar møtte Chelsea i Champions League denne uken, nektet sju spillere å knele før avspark.

Det er mange som har stusset på at fotballspillere kneler i solidaritet med den venstreekstreme gruppa Black Lives Matter før avspark.

Mange er lei av at man nærmest tvinger folk til å knele for en gruppe som har utført voldelige handler og drap. BLM er en gruppe som selv har uttalt at de er «trente marxister».

Men tidligere denne uken tok sju fotballspillere et standpunkt som har blitt lagt merke til verden over. Da Champions League arrangøren telte ned, og dommeren blåste i fløyta for at alle skulle gå ned på kne, sto sju spillere oppreist hos fotballaget Krasnodar i møte med Chelsea.

Det var mange tilskuere tilstede på kampen og det var også noen som buet da Chelsea-spillerne gikk ned på kne. På sosiale medier er meningene delt. Noen mener spillerne burde knelt, mens andre mener det er bra at mennesker fremdeles har ytringsfrihet og kan gjøre som de vil.

Good, this nonsense needs weeded out. #AllLivesMatter — Mylifematters (@Asiansmirky) October 29, 2020

