Under protestdemonstrasjonen mot korona-tiltakene 25. oktober erklærte advokat Marius Reikerås at innskrenking av folks bevegelsesfrihet og andre av korona-tiltakene var i strid med menneskerettighetserklæringer den norske stat har undertegnet.

Han sa også at han selv nettopp hadde ankommet Norge med fly fra utlandet og dermed brutt pålegget om karantene ved å opptre på et massemøte, at han aktet å fly videre til Bergen, og at han oppfordret norske myndigheter til å tiltale ham for brudd på korona-bestemmelsene slik at lovligheten av disse kunne prøves for en domstol.

Se advokat Reikerås’ opptreden under protestdemonstrasjonen mot korona-tiltakene her.

Denne saken er interessant. Dersom norske myndigheter virkelig mener at korona er så farlig at det er nødvendig å innføre karantene, munnbindpåbud, begrensninger i forhold til hvor mange personer det er lov å møte og andre drastiske inngrep i folks frihet, er det merkelig at advokat Reikerås ikke umiddelbart ble pågrepet av politiet, som var sterkt til stede under demonstrasjonen, påført munnbind og brakt i isolat – og sannsynligvis uforstyrret fikk fly videre til Bergen.

Trolig ville vi ha hørt om det dersom advokat Reikerås hadde fått bot for brudd på korona-bestemmelsene eller var blitt nektet å fly til Bergen. Når vi ikke har hørt noe, må vi regne med at advokaten ikke har fått noen reaksjon på sitt utilslørte brudd på karantenepåbudet etter utenlandsbesøk, og at han uforstyrret har fått sette seg på et norsk innenriksfly til tross for bruddet på karanteneplikten.

Det virker som om myndighetene har valgt å overse den profilerte advokatens brudd på korona-bestemmelsene. Hvorfor?

Kan myndighetene selv være i tvil om lovligheten av korona-tiltakene? Er de redd for at domstolene vil si at karantenepåbud og andre drastiske innskrenkninger i folks frihet ikke kan forsvares for å bekjempe noe som tross alt ikke er noe annet enn en alvorlig form for influensa? Er de redd for at en dommer skal si at smittevernslovens bestemmelser om isolering og liknende ikke gjelder siden korona ikke kan sies å være en dødelig eller svært farlig sykdom med stort smittepotensial? Er de redd for en diskusjonen i massemedia om lovligheten og rimeligheten av korona-tiltakene som en rettssak sannsynligvis ville utløse? Er det derfor myndighetene later som om de ikke er klar over advokatens demonstrative brudd på korona-bestemmelsene?

Hva da med oss vanlige borgere? Hva med folk som du og jeg som i motsetning til kjendisadvokater ikke har kunnskap, ressurser og overskudd til å innlate oss i en rettssak mot staten? Myndighetene truer oss med bøter om vi ikke isolerer oss etter å ha vært i kontakt med en som har vært smittet av korona, om vi ikke oppgir hvem vi har vært i kontakt med dersom en korona-smittet oppgir å ha vært i kontakt med oss, eller om vi ikke bruker munnbind på bussen og i butikken. Hva om advokaten har rett og myndighetene ikke har noe lovgrunnlag for å innskrenke vår frihet på denne måten? Er det slik at myndighetene påtvinger oss tiltak de selv er i tvil om lovligheten av fordi de vet at nesten ingen av oss vil tørre å protestere og dermed å havne i en rettssak mot staten?

Er det fordi en advokat er sterk og vil kunne ta igjen, ikke minst ved å stille spørsmål under en rettsak som myndighetene ikke vil at skal stilles, at myndighetene later som om de ikke har lagt merke til advokat Reikerås’ erklæring om at han med viten og vilje har brutt påbudet om karantene etter utenlandsbesøk?