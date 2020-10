annonse

Folk ler av tidligere visepresident Joe Biden etter at han kunngjorde på et folkemøte at han vil «lede en effektiv strategi for å mobilisere mot trunalimunumaprzure».

Uttalelsen kom på et folkemøte tidligere denne uken, men «Trunalimunumaprzure» begynte å trende på sosiale medier fredag.

Folk har prøvd å finne ut hva Biden egentlig mente, men ingen har greit å knekke koden på hva han mener med «Trunalimunumaprzure».

BIDEN: “I’ll lead an effective strategy to mobilize trunalimunumaprzure.”

pic.twitter.com/TAkj7bJndN — Eddie Zipperer (@EddieZipperer) October 30, 2020

I’m voting for Joe. I’m sick of my trunalimunumaprzure just sitting there — BoomerRube (@sdbaymer) October 30, 2020

Been saying this for years — Matt (@mattw978) October 30, 2020

Joe Biden har den siste uken av valgkampen holdt flere folkemøter i viktige vippestater. Det har imidlertid vært få som har møtt av Bidens tilhengere. På flere av folkemøtene har det dukket opp flere Trump-supportere enn Biden-tilhengere.

Biden har også holdt flere drive-in rallies der folk sitter i bilene sine og tuter når Biden snakker.

77-åringen har gjort coronaviruset som en av sine viktigste kampsaker. Lørdag mørgen la han ut en melding på twitter der han fortalte hvor viktige det var at folk hadde på seg ansiktsmasker.

Be a patriot. Wear a mask. pic.twitter.com/o2v9xP24A9 — Joe Biden (@JoeBiden) October 31, 2020

