Rå og hjerteløse homser.



Det begynte som en ordinær fotballkamp. Slaget stod mellom Kristiansund og Vålerenga 25. oktober – men i pausen, med en fortsatt uklar foranledning, sa Kristiansund-spiller Flamur Kastrati «hold kjeft og sett deg ned, jævla soper» til motstanderens trener.

Kastrati hadde brukt et nedsettende ord om homoseksuelle. Dermed var det «same procedure as every year»: ringe rundt til alskens statssubsidierte NGO-er i det korporative Norge, herunder foreningen Fri, som har som levebrød å produsere indignerte fordømmelser på bestilling. Mediene spesifiserer, NGO-ene leverer.

– Når det gjelder homonegative skjellsord bør det være nulltoleranse. Jeg tenker at når NFF har holdt på med arbeid mot homohets i over ti år, er det veldig skuffende at vi ikke har kommet lenger, sa Inge Alexander Gjestvang i LHBT-organisasjonen Fri til NTB.

– Det er veldig problematisk at det i eliteserien blir ytret ting som går så imot det idretten burde ha som verdier. Jeg er usikker på om NFF kan si at de har kommet i mål og har hatt et ordentlig godt arbeid mot homohets når dette skjer, og jeg registrerer også at det ikke ble delt ut kort etter uttalelsene, beklaget Fri-lederen seg.

Det var heller ingen tilgivelse å få hos homofile Gjert Moldestad, talsmann for Norsk Supporterallianse.

– Jeg synes det er rart at han spiller 2. omgang. Homohets skal være rødt kort, og jeg forventer at noen i Kristiansund tar grep. Kastrati har ingenting på banen å gjøre, sa Moldestad, som krevde flere kampers utestengelse.

Det hjalp ikke at 28-åringen bedyret at han ikke visste hva «soper» betød, et lettere foreldet ord som i dag ikke finnes i ordforrådet hos unge, urbane personer som Kastrati.

Kanskje var «soper» et ord som han hadde snappet opp fra lagkameratene i garderoben eller overhørt fra tribunen. Overfor pressen forsvarte Kastrati først sin uttalelse, noe som tyder på at han oppriktig ikke forstod ordets betydning.

– Han (VIF-treneren, min anm.) er stor i kjeften, da må han tåle å få noe tilbake også. Han er den i Norge som prater mest dritt om andre, men det er sånn det er. Norsk fotball er deilig, det skal være sånn, sa Kastrati uten å blunke.

Men da betydningen gikk opp for ham, gikk det kaldt nedover ryggen hans, fortalte Kastrati til VG.

– Sannsynligvis kommer hele Norge til å tro at dette er den dårligste unnskyldningen en fotballspiller noensinne har kommet med, men sannheten er at jeg ikke visste hva «soper» betyr. Jeg har dessverre hørt det altfor mange ganger, og jeg trodde det betydde noe sånt som «idiot» sa Kastrati.

– Det er utrolig tungt akkurat nå. Jeg har ikke klart å samle tankene, og jeg kommer ikke til å få sove i det hele tatt. Det blir en tøff natt, sukket KBK-angrepsspilleren.

Beklagelsen falt på stengrunn. Kastrati ble midlertidig utestengt fra Kristiansund Fotballklubb, mens Norges Fotballforbund ville vurdere å opprette sak etter å ha mottatt dommerrapporten.

Hverken LHBT-aktivistene eller fotballorganisasjonene prøvde å undersøke hva Kastrati egentlig mente med utspillet, og tok ingen forbehold som kunne være til hans fordel. Fra første stund var det fastslått at Kastrati var homofob.

Men så steg det en lysende engel frem – eller rettere sagt generalsekretær Begard Reza i Salam, foreningen for skeive muslimer. Reza tok Kastrati på ordet da sistnevnte sa at han ikke kjente ordets betydning. Reza, som i likhet med kosovoalbaneren Kastrati ikke har helnorsk språkbakgrunn, har nok også slike erfaringer.

– Det har vært vanskelig for oss å finne rollemodeller som tør å si at «jeg gjorde feil, her kan jeg endre meg». I noen muslimske miljøer skjer det sjelden, sa Reza til VG.

– Når de forstår og tilgir, og i tillegg vil at jeg skal være med dem rundt omkring på skoler som en ambassadør, da har min unnskyldning kommet frem dit den skal, repliserte Kastrati, som nå har påtatt seg å være ambassadør for skeive muslimer.

Islam anklages vanligvis for intoleranse og hevn – og ryktet er ikke ufortjent, noe som vi nylig bevitnet i Paris. Samtidig er det påfallende at det var hos muslimene Kastrati fant Jesu tilgivelse, mens vi nordmenn ropte «halshugg, halshugg».

Det spørs dessuten om homofile er tjent med å representeres av nådeløse LHBT-aktivister som alltid kaster den første sten og som mangler nestekjærlighet.

Kastrati-saken viser at Jesu Kristi tilgivelse ikke kjenner religiøse skillelinjer. I denne runden spilte Frelseren «på bortebane» sammen med muslimene. Kanskje må vi revurdere oppfatningen av at kristendommen har monopol på tilgivelse – for da Kastrati banket på hos oss nordmenn, var hjertedøren stengt.