annonse

annonse

Jan Bøhler begynner å finne seg til rette i sitt nye parti.

– Vi føler vi har fått en turbo på laget, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti.

Bøhler ankom lørdagens nominasjonsmøtet i fylkeslaget iført grønn caps og treningstøy. Der ble han klappet inn som førstekandidat for Oslo Senterparti, uten motkandidater.

annonse

Les også: Oslo-måling: Jan Bøhler (Sp) inne på Stortinget

Da Bøhler meldte overgang fra Arbeiderpartiet i høst, ble han utsatt for hets fra flere av sine tidligere partifeller. Det ble også påstått at Bøhler har vært fraværende i partiet.

Dette sistnevnte har vært et tema i samtaler mellom Sandkjær og Bøhler.

annonse

– Det med at man er et lag er viktig for oss. Han har også sagt at han er opptatt av å delta på laget. Da velger jeg å stole på det. Erfaringen så langt er at han gjør det, sier fylkeslederen.

Bøhler ble tatt godt imot av sine nye partifeller på partiets hovedkontor i Oslo. Nominasjonsmøtet foregår ikke på nett, men med avstand mellom deltakerne.