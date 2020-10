annonse

NRK har gjennom hele Trumps presidentperiode hevdet at 74-åringen er upopulær og at Joe Biden «leder stort på meningsmålingene». Nå har de snudd, og melder at målingene er mer likt. Folk hevder NRK prøver å redde sin egen troverdighet rett før valget.

Russisk innblanding, skandalebøker, rasisme, elendige målinger. NRK har publisert den ene negative saken om Trump etter den andre, mens positive saker rundt Trumps rekordoppslutning blant afro- og latinamerikanere er forbigått i stillhet.

Det siste året har NRK servert egne lesere og TV-seere et inntrykk at Trump er en meget upopulær mann og at hans supportere er rasister og nynazister. I programmet Urix nylig fortalte journalist Gry Blekastad Almås at Trump kun har 3 prosent sjanse til å bli gjenvalgt.

Statskanalen har ofte brukt sterkt Trump-kritiske medier, både i Norge og USA, som kilder i sine gjengivelser.

«Joe Biden leder med 14 prosentpoeng foran president Donald Trump i en ny meningsmåling fra New York Times. Meningsmålingen er en av Trumps svakeste hittil i valgkampen, melder NTB, skrev NRK i sommer.

Populær i Florida

De mange negative Trump-sakene har fortsatt helt frem til slutten av denne uken. I de siste dagene har statskanalen snudd. Nå hevder de det er mer likt på målingene.

«President Donald Trump tar innpå Joe Biden i den viktige delstaten Florida. Det kan han takke latinamerikanske menn for,» skriver NRK.

At Trump er, og har vært, en meget populær president i Florida er ingen nyhet.

Resett har flere ganger skrevet om gigantiske Trump-markeringer blant minoritetsbefolkningen i delstaten. For eksempel skrev Resett om den massive markeringen i Florida blant latinamerikanere som demonstrerte mot sosialisme og til støtte for Trump, for noen uker siden.

Men NRK har ikke gjort som Resett og publisert nyheter rundt dette. I stedet har statskanalen ignorert store støttemarkeringer for Trump.

– Legg ned NRK

På sosiale medier er det mange som stusser på at NRK plutselig begynner å snakke om «positive målinger» for Trump.

– NRK prøver å redde sin egen ræv etter å ha løyet i fire år og servert drittpakker om Trump til det norske folk. Vi glemmer ikke så lett, NRK. Alle ser at dere helgardere dere for å dempe mageplasket hvis Trump vinner, skriver en person på Facebook.

– Trump har ledet i Florida i hele sin presidentperiode. Dette er ingenting nytt for oss som har følgt nøye med på hva som skjer i USA. NRK er en skam og unnlater å gi et riktig bilde av Trump og hans tilhengere. De maler Trump som en rasist og de maler hans tilhengere som nazister utstyrt med våpen. Skam dere!, skriver en annen.

Noen ønsker også at statskanalen legges ned om Trump vinner valget.

– Hvis Trump vinner valget har NRK absolutt ingen troverdighet igjen, og de vil bli avslørt som politiske aktivister som har løyet til det norske folk. NRK bør derfor legges ned om Trump vinner. Eller skal vi fortsette å tvangsfinansiere en kanal som driver politisk aktivisme for venstresiden i USA?, spør en person.

Støtte blant de svarte

Resett er den eneste nyhetsformidleren i Norge som har skrevet om den massive støtten Trump har i forskjellige amerikanske vippestater, og vist bilder og videoer.

Resett er også den eneste nyhetsformidleren som har vist den labre interessen rundt Joe Biden og hans folkemøter.

Resett har også gjort det NRK har unnlatt å gjøre. Vi har laget nyheter rundt Trumps rekordoppslutning i popularitet blant svarte i USA. Vedlagt følger et intervju av en svart Trump-tilhenger og hvorfor han støtter den amerikanske presidenten.