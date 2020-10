annonse

Varsler forbud.



Du har kanskje sett den før: påstanden om at Sovjetunionen var «verre» enn Nazi-Tyskland fordi flere menneskeliv gikk tapt under kommunistene. Den stadig gjentatte påstanden har også Vladimir Putin fått med seg, og nå varsler presidenten i Russland forbud.

Det var Putins partifelle Jelena Jampolskaja, som leder Statsdumaens kulturkomité, som ble satt til å fremme lovforslaget. I sin redegjørelse til presidenten viste hun til to nylig utgitte utenlandske bøker som sammenligner Sovjetunionen og Nazi-Tyskland.

– Vi oversetter og gir dessverre ut slik skamløs, ikke-underbygget og støtende møkk i vårt eget land. Den første boken har et opplag på 45.000 eksemplarer, mens den andre er på 80.000. Begge er populære blant unge, argumenterte Jampolskaja.

Ikke uventet fant Jampolskaja forståelse hos sjefen i Kreml, som poengterte at land som Frankrike og Tyskland har gjort det straffbart å påstå at armenerne ikke ble utsatt for et folkemord eller at jødeutryddelsen aldri fant sted. Derfor må Russland få kunne gjøre det samme med sine historisk sensitive hendelser, resonnerte Putin.

– Jeg er enig i forslagene dine. Vi må være forsiktige (med å sensurere litteratur, journ.anm.), men selvsagt, gjør det. Vi vil ikke tillate at denne heroiske siden i historien settes strek over. Vi vil avsløre alle forsøk på å forvrenge historien og på å la allianse- og kampbrorskapens ånd gå i glemmeboken, la Putin til.

Forbudet kommer etter en folkeavstemning hvor flertallet av velgerne godkjente en rekke grunnlovsendringer, herunder at Den russiske føderasjon skal «hedre minnet om fedrelandets beskyttere og beskytte historisk sannhet. Det tillates ikke å forringe betydningen av folkets heltemot i dets forsvar av fedrelandet» – en klar henvisning til andre verdenskrig.