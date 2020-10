annonse

– Det siste halvåret har vi vært vitne til en massiv faneflukt i norsk presse.

– Jeg mener jeg har belegg for å si at «vi» er ute på en vill ferd som kan ende med forlis i fjæra ved en totalitær bananrepublikk i Sør-Amerika. Med norsk presse ved årene, skriver John Enebak i Journalisten, og gir en billedlig fremstilling av situasjonen:

– Grunnloven ligger igjen som ei falma fillerye etter dere og pressens troverdighet ligger på lit de parade med Vær varsom-plakaten som likklede.

Under Debatten på NRK stilte Fredrik Solvang et kritisk spørsmål til helseminister Høie, men istedenfor å få et svar ble han irettesatt, skriver den pensjonerte journalisten John Enebak. Han mener at Høie anklaget Solvang for å forsøke å sette regjeringens narrativ i fare.

– Bent Høie hadde for første gang på over et halvt år møtt noe så vanvittig som en illojal journalist. Høie opplevde tydeligvis Solvang som en journalistisk anakronisme, skriver han, og legger til:

– Norsk presse har under pandemien byttet rolle og blitt moralens vokter.

Enebak skriver videre at pressen har ikke løfter en blyant for å stille kritiske spørsmål ved regjeringens rasering av samfunnet.

– Høie går sågar langt i å definere «du Fredrik» som folkefiende. Resten av norsk presse nøyer seg med å referere skandalen i notisform, skriver han, og kommer med et opprop:

– Kjære norsk presse. Sett dere ned og trekk pusten dypt. Les Grunnloven og Vær varsom-plakatens kapittel én om igjen. Du kan selvsagt velge å fornekte Vær varsom-plakaten fordi du mener den ikke er moralsk akseptabel under en pandemi, men da kan du ikke lenger kalle deg journalist. Da har du degradert deg sjøl til herold.