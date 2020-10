annonse

Flere timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart fram til enighet i meklingen om flyoverenskomsten.

Dermer er en streik avverget, opplyser Fellesforbundet.

– Tre timer over midnatt la mekleren fram et forlag til løsning som forhandlingsdelegasjonen mener det er grunnlag for å anbefale medlemmene å stemme for, sier forhandlingsleder Trygve Skogseide.

Ifølge Fellesforbundet går satsene opp med 5,9 prosent, og minstelønnen økes.