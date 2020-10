annonse

annonse

TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik hevder Donald Trump sprer løgner rundt coronaviruset. Han mener den amerikanske presidenten er farlig.

I disse dager er det fulle hus og kjempestemning alle steder hvor Donald Trump holder folkemøter i viktige amerikanske vippestater. Torsdag var det igjen smekkfullt da over 10 000 entusiastiske Trump-tilhengere var til stede på et møte i Florida.

Noen dager i forveien var Trump i Nebraska, der 29 000 mennesker trosset bitende kulde for å høre på ham.

annonse

Les også: Folk ler av folkemøtet til Joe Biden etter oppsiktsvekkende bilder

Men det er ikke den voldsomme entusiasmen som har fått fokus hos de pressestøttede mediene i Norge. Norske journalister har i stedet hatt et negativt fokus på at folkemøtene er for store, og at få bruker munnbind.

Spesielt NRK og TV 2 har viet det at Trumps tilhengere ikke bruker ansiktsmaske stor oppmerksomhet.

annonse

Covid

Presidenten mener imidlertid at mediene er korrupte. Han har flere ganger anklaget dem for å overdramatisere coronaviruset.

– Den falske pressen kjører på med COVID, COVID, COVID, helt til valgdagen. Tapere!

– Smittetilfeller har økt fordi vi TESTER, TESTER, TESTER. En Fake News- konspirasjon. Mange unge personer blir friskmeldt veldig raskt. 99,99%. Den korrupte pressens konspirasjon har aldri vært sterkere. De vil skifte fokus 4. november. STEM!, har Trump skrevet på twitter.

Under det fullpakkede folkemøtet i Nebraska uttalte Trump at hans administrasjon kommer til å se nærmere på hvorfor alle med alvorlige underliggende sykdommer blir registrert som corona-dødsfall.

– Hvis noen er dødssyk av kreft og de har fått påvist covid, blir det rapportert som covid-dødsfall. Andre land gjør det annerledes. Hvis noen er veldig syk med hjerteproblemer, og i tillegg har covid, blir de ikke registrert som covid-dødsfall. Så da begynner man å lure på hvorfor disse landene har så få covid-dødsfall. Vi skal begynne å se nærmere på dette, sa Trump.

annonse

Den amerikanske presidenten har også skrevet på Twitter at mediene bruker coronaviruset mot ham.

– Trump er farlig

TV 2s Fredrik Græsvik, som er til stede i USA og dekker valget, hevder at Trump er en løgner og at det er «farlig å tro på ham». Han mener at Trump ikke tar coronaviruset seriøst.

– På hvert bidige folkemøte kommer presidenten med den samme løgnen om at vi er over toppen og at pandemien er under kontroll. Det er så usant som det kan bli.

– Dødstallene stiger kraftig. Nå dør rundt 1.000 amerikanere hver eneste dag. Det totale tallet har snart nådd en kvart million. Trump fortsetter å late som om det ikke skjer, skriver Græsvik.

TV 2-journalisten kaller også smitteeksperten Anthony Fauci en «folkehelt som avslører Trumps løgner».

99,9 prosent

Men det er ikke bare Trump som hevder at mediene overdramatiserer coronaviruset. Velkjente journalister i USA og Australia har stusset på at mediene ikke fokuserer like mye på hvor mange som blir friskmeldt etter å ha blitt påvist smitte, eller hvor stor sjansen er for å dø med viruset.

Ifølge Amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) har de under 69 år 99,5 prosent sjanse å overleve viruset om de blir smittet. De som er eldre enn dette har 94,5 prosent sjanse for å overleve.

I Norge medier blir tallene fra CDC svært sjelden opplyst i saker som omhandler coronaviruset.

Updated CDC infection/survival rates for Covid-19. Let’s wrestle! 👏🏻 pic.twitter.com/F5BeBq3ozx — Pat Mineo (@MrPatMineo) October 28, 2020

annonse