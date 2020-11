annonse

Joe Bidens kampanjebuss ble eskortert av Trump-supportere, mens Bidens egne tilhengere uteblir: – Jeg elsker Texas, skriver Trump på Twitter.

En video som sirkulerer på sosiale medier har skapt mye latter.

Videoen viser Joe Bidens kampanjebuss omringet av biler med Trump-flagg i Texas. Delstaten har vært et repulikansk fort i over 40 år, og lite tyder på at Joe Biden har sjanse å vinne der.

Da hans medarbeidere ankom Texas i buss, med påskriften Biden Harris, dukket det opp biler med Trump-tilhengere som fulgte etter bussen og eskorterte den ut av byen – et påfunn president Trump selv satte stor pris på.

– Jeg elsker Texas, skrev Trump på Twitter og la ved videoen.

På sosiale medier var det mange som synes velkomsten og bil-eskorten i Texas var morsom.

Norske medier

Flere norske medier har på sine nettsider publisert nesten identiske saker om hendelsen.

De norske mediene skriver at Biden måtte avlyse et folkemøte i Texas på grunn av hendelsen og at Trump-supporterne «prøvde å presse kampanjenbussen ut av veien».

Videoer som er delt på sosiale medier viser en annen historie. En hvit varebil prøvde å presse en bil med Trump-flagg av veien, men denne informasjonen har ikke blitt lagt ved i sakene til TV 2, VG og Dagbladet.

This is the full video of the collision in Texas. The white SUV swerved into the truck’s lane while the Biden bus straddles both lanes. The Biden supporter whose thread went viral edited this video and cut out all the commentary explaining what happened. pic.twitter.com/FDm8wdWPBq

— Ian Miles Cheong (@stillgray) October 31, 2020