Både helseminister Bent Høie og helsemyndighetene ber nordmenn holde både en og to meter avstand til de rundt seg. NRK skremmer folk daglig med nyhetsoppslag om nye smittetilfeller i Norge. Men i Kina går skattefinansierte journalister tett i tett med mennesker uten munnbind.

Daglig er det reportasjer på NRK Dagsrevyen der det snakkes om nye coronasmitte-tilfeller og bekymring for at folk ikke «holder avstand» da de bryter de såkalte corona-restriksjonene fra myndighetene.

Helseminister Bent Høie har nesten daglig krevd at nordmenn holder en meters avstand til de rundt seg. I forrige måned refset han såkalte influensere som ikke overholdt én-meter-regelen, og minnet de på at de har et «samfunnsansvar».

– Jeg håper spesielt at influenserne tenker gjennom det samfunnsansvaret de har slik at både det de gjør og det de fotograferer er i tråd med smittevernrådene våre, slik at de går foran som gode forbilder for andre i sin generasjon, sa Høie til Dagbladet.

NRK i Kina

Men Høie har så langt ikke sagt noe om NRKs reporter i Kina som ikke overholder den såkalte én-meters-regelen.

I NRK Dagsrevyen søndag fikk TV-seerne se et langt innslag der NRKs Kjersti Strømmen intervjuet flere kinesere uten munnbind. Coronaviruset ble spredt til hele verden fra nettopp Kina, men NRKs reporter følgte ikke smittevernsrådene til norsk helsemyndigheter under sin reportasje.

Statskanalen har de siste ukene hatt enormt fokus på såkalt smittevern i Norge. Flere utesteder er blitt nedstengt for å ha brutt smittevernet. NTB har skrevet flere saker der utesteder har blitt stengt fordi folk har «sittet for tett».

Avstand og munnbind i USA og Frankrike

NRK hadde også et innslag fra demonstrasjonen mot islamsk terror i Paris etter drapet på læreren Samuel Paty. Læreren ble halshugget etter å ha vist Muhammed-karikaturtegninger til sine elever.

I NRKs innslag fra Paris uttalte statskanalens Paris-korrespondent at folk sto tett i tett, og at det brøt med de såkalte smittevernsreglene. I studio var NRKs nyhetsopplesere veldig opptatt av å vite hvordan folk kunne stå tett under coronapandemien.

– Det var ganske intenst. Det var tusenvis av mennesker og trangt, sa NRKs Paris-journalist mens han så dypt inn i kamera.

NRK hadde også et innslag fra USA der korrepondent Veronica Westhrin hadde på seg munnbind og intervjuet personer med et langt mikrofonstativ.

De siste ukene har statskanalen hatt et voldsomt fokus på at Donald Trump holder folkemøter der folk står tett. De har også omtalt folkemøtene som «superspreder-arrangement».

Hvorfor NRK verken bruker munnbind, eller holder avstand, eller er bekymret om de får coronaviruset i Kina, coronavirusets opprinnelsesland, er meget suspekt. Det beviser egentlig at de er en gjeng hyklere, og at dette viruset ikke er så farlig som de skal ha det til.

For hadde dette Kina-viruset vært i nærheten av så farlig som de fremstiller det, så hadde de vel ikke tillatt Kjersti Strømmen å spasere rundt i Kina på denne måten.