Rentefesten fortsetter.

5. november, for øvrig to dager etter presidentvalget i USA, avholder Norges Bank sitt neste rentemøte. Forrige rentemøte fant sted 24. september.

Blant økonomiske eksperter er konsensen stor: Sentralbanksjef Øystein Olsen vil mest sannsynlig kunngjøre fortsatt nullrente – til glede for mange gjeldstyngede husholdninger, men verre for dem som har penger på sparekonto.

Og avhengig av hvordan COVID-19-pandemien utvikler seg kommende måneder, kan nordmenn med hus-, bolig- og studielån nyte rekordlave renter enda en stund – kanskje helt frem til andre halvår i 2022, lyder de mer optimistiske(?) anslagene.

Her er prognosene hos et knippe analytikere som NTB har snakket med.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea:

– Koronasituasjonen er altoverskyggende. Nå har smitten tatt seg opp, med lockdown i Europa og strammere restriksjoner i Norge. Det er dette som skaper usikkerhet rundt planene og utsiktene for norsk økonomi.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets.

– Sterk vekst i boligprisene, sammen med bedring i økonomien, kan føre til at rentene kommer opp mot slutten av neste år.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken:

– Om boligmarkedet utvikler seg sterkere enn ventet, trekker dette isolert i retning av en raskere renteoppgang. Men den seneste tidens smitteoppblomstring kan bidra til en svakere utvikling enn hva sentralbanken har lagt til grunn. Dette trekker i retning av en langsommere renteoppgang.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank:

– Det er en mulighet at boligprisene stiger så mye de neste 6–12 månedene at renten settes opp allerede neste år.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea:

– Det er ingen enkel nøkkel til hva man skal gjøre med den økende gjelden for husholdningene. Men jeg tenker at det er viktig å finne en løsning på boligproblematikken. Særlig i de byene der det er større etterspørsel enn tilbud. Her blir prisene presset, og det gjør at folk får høyere gjeld.