Kvinnene har tatt seg fra Syria til Tyrkia, der de ble pågrepet.

Minst to av kvinnene er smuglet ut av Al-Hol-leiren i Syria, har SVT fått opplyst, skriver NTB.

– Politiet, Säpo, sosialtjenesten, migrasjonsnettverk og helse skal stå klare til å ta imot dem så snart de lander, sier leder for det Sveriges senter mot voldelig ekstremisme, Jonas Trolle.

Han forteller at politiet vil gjennomføre de første avhørene av kvinnene så snart de lander.

– Det handler om barneperspektivet. De må bli tatt hånd om og få hjelp, ikke minst for å ikke risikere at de radikaliseres og det andre perspektivet er for ofrene som har blitt forfulgt, drept og utsatt for andre overgrep. De må få rettferdighet, sier Trolle