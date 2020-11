annonse

annonse

Sjefen for Unoac, FN-alliansen som arbeider mot ekstremisme, sier han er «dypt bekymret» over de økte spenningen over karikaturer av profeten Muhammed. Han burde være mer bekymret for islam som helhet.

Unoac-sjef Miguel Angel Moratinos’ uttalelser kommer i kjølvannet av sinne fra flere muslimske land og statsledere, særlig Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, mot Frankrike og president Emmanuel Macron.

– Å fornærme religioner og hellige religiøse symboler fører til hat og voldelig ekstremisme, som fører til polarisering og et fragmentert samfunn, heter det fra FNs Moratinos.

annonse

Det er nesten så man får et inntrykk av at Erna Solberg og Abid Raja har snakket med Moratinos tidligere, for nå snekres «muslimhat-reglene» her i landet med utgangspunkt i at de som ikke tåler kritikk av egen religion og ytringsfrihet skal få særfordeler i vårt demokrati.

Les også: Vi må tørre å snakke om hvordan ekstrem islamisme truer ytringsfriheten

Mye større problemer enn karikaturene

annonse

FN er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945. Den har 193 medlemsland. FN har hovedkontor i New York i USA og ble i sin tid opprettet for å unngå kriger i framtiden.

Med fasit i handa kan vi si at FN ikke har lyktes med dette å unngå kriger i den grad de har kunnet stanse slike, men i rettferdighetens navn kan man si at flere kriger kanskje kunne ha oppstått uten FN, og at det har vært begrensninger i de krigene som har vært på grunn av FN.

Men har FN lyktes med sine 17 bærekraftsmål?

Svaret er nei, og man har i tilstrekkelig grad verken lyktes i å utrydde fattigdom og sult, bidratt til fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, likestilling mellom kjønnene, god helse og livskvalitet ei heller mindre ulikhet, som alle er blant de 17 bærekraftsmålene.

Man skal ikke være veldig «religiøst skolert» for å oppdage at i de landene, der de største protestene mot Frankrike og Macron nå foregår, så er islam en enorm maktfaktor.

Det går an å stille spørsmålet om de som forfekter denne politiske ideologien/religionen islam egentlig har bidratt særlig mye til for eksempel fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, likestilling mellom kjønnene, god helse og livskvalitet og mindre ulikhet.

annonse

Svaret er nei!

Ser vi på kvinners stilling i store deler av den islamske verden vet vi at de ikke er likestilt, og i mange land er mennesker med andre religioner enn islam svært utsatt og de drepes og fordrives.

Les også: Minorg-leder Qasim Ali: – Karikaturer er ikke ytringsfrihet

Har alle FNs medlemsstater, som er «islamske land», skaffet seg rettferdige og velfungerende institusjoner?

Svaret er nei!

Det er pisking, halshugging, henging, stokkeslag og brenning, som er avstraffelser ikke bare ved konkrete hendelser, men også «på mistanke om» blasfemi, utroskap, homofili og så videre.

Er FNs medlemsland, der islam står sterkt, pådrivere for opplysning og utdannelse?

Svaret er nei!

Dersom folk var tilstrekkelig opplyst og utdannet ville de ikke ha fortsatt en praksis i sine land der islam er fundamentet med alt det innebærer av ikke-demokratiske elementer, som vi i den vestlige verden forkastet for flere hundre år siden.

Slik kan man fortsette å peke på de mange manglene ved islam, og så kan vi spørre oss:

– Er det karikaturtegninger og uro rundt disse FN primært bør sette fokus på, eller er det rett og slett at ideologien/ religionen islam er et kjempeproblem – ikke bare i de landene der den er fundamentet i samfunnet, men også i den vestlige verden slik den praktiseres her nå i 2020?

Macron forsvarer den moderne sivilisasjonen

FN har de senere år brukt mye energi på et av sine bærekraftsmål med tittelen «Stoppe klimaendringene».

annonse

Det koster FN enormt med midler og energi å gå inn i klima-debatten, og det å la et barn som Greta Thunberg slenge av seg «how dare You» i FNs hovedforsamling forteller at FN står uten «verktøy» i spørsmålet, og trolig er helt på villspor.

FN har blind tillit til klimahysterikere og ønsker i liten grad å lytte til mot-stemmer, som peker på mange andre faktorer rundt klima-spørsmålet.

Les også: Frankrike svarer Erdogan – truer med sanksjoner

Er man riktig konspiratorisk vil man kunne tenke:

– Er det en avledningsmanøver fra FN å fokusere såvidt mye på klima, når de egentlig burde fokusere langt mer på utbredelsen av islam og tilhørende destruktive sider?

For det er reelt sett ikke mulig å nå flere av de forannevnte 17 bærekraftsmål dersom islam sitter med styringen og hardcore presteskap og imamer har hånda på rattet.

Sinnet mot Macron bunner i den franske presidentens respons på drapet på læreren Samuel Paty, som hadde vist fram Muhammed-karikaturer i timen, og Macrons kraftige forsvar av karikaturene på ytringsfrihetsgrunnlag.

Enkelte land har oppfordret til boikott av franske varer, og Tyrkias Erdogan har sammenlignet måten muslimer blir behandlet på i Europa med folkemordet på jødene før og under annen verdenskrig.

Les også: Venstresiden og islam – en frihetsfiendtlig og destruktiv allianse

Det som kommer fra Tyrkia, Pakistan, Saudi-Arabia og andre land der islam står sterkt kan ikke oppfattes som annet enn hets. Så kom det da også et grusomt angrep i Nice, der tre personer ble drept av en muslim i bakkant av de nevnte utspillene fra ymse lands statsledere.

FN leverer altså nå denne uttalelsen:

– De provoserende karikaturene har også framprovosert voldshandlinger mot uskyldige sivile, som ble angrepet for deres religion, tro eller etnisitet.

Nei, dette er løgn!

Det er mennesker – bare mennesker – hjernevasket av den politiske ideologien/religionen islam som står for disse drapene på uskyldige, trusler og herjinger knyttet til Muhammed-karikaturene og intet annet.

Det er enda en avledningsmanøver fra FN å peke på tegningene, når man egentlig burde ta bladet fra munnen og peke på islams fravær av toleranse og aksept for ytringsfrihet.

Macron står i denne sammenhengen opp for den vestlige sivilisasjonen, og det skal han ha ros og støtte for.

At FN ikke utvetydig støtter Macron er en skam, og forteller oss at De Forente Nasjoner har en sammensetning og en spillfekteri-agenda det er all grunn til å være skeptiske mot.