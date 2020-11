annonse

Har vi råd til både pensjonister og stor innvandring i fremtiden?

Folk ønsker i gjennomsnitt å slutte i jobb når de er 65,2 år gamle, ifølge en ny undersøkelse. At du og jeg ønsker å slutte å jobbe tidligere enn før kommer fram av Seniorbarometer, som Senter for seniorpolitikk (SSP) står bak. For fem år siden var snittalderen 66,2 år. Dermed har altså tidspunktet for når folk ønsker å slutte å jobbe sunket med et helt år.

– Det er helt tydelig en synkende interesse for å jobbe lenge, sier SSP-direktør Kari Østerud til Aftenposten/E24.

– Dette er urovekkende, når den politiske målsettingen er å øke avgangsalderen fra yrkeslivet, legger hun til.

I utakt med folket

Da regjeringen i fjor fortalte at de ønsker at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet lenger, passet de på å sminke budskapet med at «Ingen seniorer skal diskrimineres».

Det høres jo flott ut, men sannheten er vel at enkelte som har ønsket å stå i jobb, for eksempel på min tidligere arbeidsplass NRK, har måttet gå til rettssak for å få jobbe lenger, tapte saken og ble kastet ut. Det skjer også andre steder.

Norsk seniorpolitisk barometer viser at ledere regner folk som «eldre»! i arbeidslivet ved 56 år og 4 måneder, og de nøler med å innkalle kvalifiserte søkere som er eldre enn 58 ½ år.

På andre arbeidsplasser fryses «godt voksne» ut, fordi de ikke henger så godt med på teknologifronten, mens atter andre opplever å bli satt pris på og kan glede bedriften de er i med sin erfaring.

Deltakelse i arbeidslivet er viktig for hver og én av oss, og det kan gi økonomisk handlefrihet, mulighet til selvrealisering og sosial inkludering.

Med de utsiktene pensjonister har til å sakke akterut økonomisk, blant annet ved at politikerne ikke vil justere opp pensjonene, er det å stå i jobb om man orker, svært positivt for mange.

Men nå viser det seg altså at folk flest ønsker å bruke sine år som «godt voksne» på egne hobbyer, reiser og sammen med familien og slutte å jobbe tidligere. De som ikke har en fet pensjon tar kanskje lån med pant i egen bolig om de eier noen og kompenserer for tapt yrkesinntekt med lånte penger.

Norge eldes

At «godt voksne» er sysselsatt er ikke minst viktig for fellesskapet. Norges velferdsmodell forutsetter høy sysselsetting, og at vi finner en god balanse mellom yrkesaktive og pensjonister. Derfor er politikerne våre så opptatt av at vi «godt voksne» skal stå i jobb lengst mulig.

Da Folketrygden ble innført i 1967, var det ingen som kunne forutse den kraftige veksten i forventet levealder vi har sett siden midt på 70-tallet. Norges befolkning eldes. Flere skal forsørges.

Allerede i dag er utgiftene til alderspensjon høye. Flere eldre innebærer også høyere utgifter til aldersrelaterte helse- og omsorgstjenester.

Det var anslått at Folketrygdens utgifter til alderspensjon vil utgjøre 232 milliarder kroner i 2019. Dette er mer enn utgiftene til sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, legemidler, andre helseformål, foreldrepenger og stønad til enslige forsørgere utgjør til sammen.

Det er altså betydelige summer som går med til å dekke utgiftene til alderspensjon, og med stadig færre yrkesaktive som kan finansiere vår felles velferd.

I 2050, når dagens 40-åringer går av med pensjon, vil vi være vel 1,6 millioner alderspensjonister. Det er over 600 000 flere pensjonister enn i dag. Det er altså de yngre som betaler de eldres pensjoner i tillegg til det vi selv har betalt inn underveis i livet som voksne.

Blir det penger igjen til pensjon fremover?

Når vi blir flere eldre her i Norge takket være blant annet de gode helse- og velferdsordninger vi kan koste på oss i dag, er det desto viktigere at flere eldre jobber.

Det er her vi må stille spørsmål ved dagens og fremtidens innvandringspolitikk. Mange av de som ankommer Norge går rett ut i kategorien «utgift» enten de er migranter, kvoteflyktninger, asylsøkere, familiegjenforente eller hva det kan være.

3.9 millioner nordmenn huser per dags dato rundt 1,3 millioner innvandrere (inkludert arbeidsinnvandrere). Arbeidsinnvandrerne forsørger seg selv og har ikke bedre rettigheter enn nordmenn, men de som får «asyl» og etterhvert oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap har andre vilkår.

Det er beregnet at hver av disse innvandrede, som aldri kommer seg i jobb enten på grunn av at de er analfabeter, mangler yrkesferdigheter eller har en religion og kultur, som gjør det vanskelig å bli satt i arbeid, i sitt livsløp koster det norske samfunnet i gjennomsnitt 19 millioner per hode.

Det er 80 millioner på flukt i en eller annen variant på kloden, og det må være åpenbart at når vi kan hjelpe 100 personer i deres nærområde til samme kostnad, som det koster å hente 1 – en person hit, så må denne flyktningepolitikken legges drastisk om.

Regjeringen Solberg, Høyre, Venstre og KrF, foreslår at Norge tar imot 3000 kvoteflyktninger i 2021. Mottak av 3000 kvoteflyktninger vil koste oss rundt 50 milliarder kroner i et livsløp ifølge SSB.

Erna Solberg og forgjengerne hennes har hele tiden basert seg på at «money is no object», og har kunnet hente penger til flyktninger fra «oljepengekassen».

Disse regjeringene har basert seg på at Norge har vært et rikt land «her og nå» – fulle som vi har vært av oljepenger, men de samme politikerne har ikke i tilstrekkelig grad sett på inntekter og utgifter for fremtiden.

Ble aldri spurt

Omtrent alle som har fått asyl har kommet etter 1990, og vi nordmenn er aldri spurt om vi ønsket dette. Nordmenn er aldri invitert via for eksempel en folkeavstemning til å mene noe om innvandringspolitikk.

Pensjonsfondet er langt på vei allerede disponert, og samfunnet vårt har i mange år vært subsidiert av oljepenger.

Når da dagens ungdomspolitikere og de som allerede sitter på Stortinget snakker om å fase ut olje og gass i rimelig nær fremtid, ja da skal det ikke bli greit å få endene til å møtes på utgiftssiden, for hvem er det som innerst inne tror på at tang & tare og «vindmølleindustrien» vil gi særlig mange arbeidsplasser?

Med den politikken vi ser utvikle seg, medienes og sosiale mediers sensur av fakta og debatt om dette med for stor innvandring og dårlig integrering, ser det dessverre ut til at vi ikke engang skal ha lov til å diskutere det vi ser rundt oss i samfunnet.

Her må det røskes kraftig opp, for det er rett og slett slik at penger til innvandring og pensjoner kommer fra den samme kassen.

Når vi har krystallklar statistikk på at det blir flere pensjonister (jamfør tallene for dagens 40-åringer ovenfor) må nødvendigvis innvandringen i form av flyktninger, kvoteflyktninger, asylsøkere og så videre justeres ned eller aller helst stanses, for alt annet vil føre til økt skatt, kutt i velferd og regelrett fattigdom for mange i samfunnet vårt.

Denne tankegangen om at «Norge har råd til å redde halve verden» er ikke noe som kun rammer dagens og fremtidens pensjonister, men også kronisk syke, småbarnsfamilier og det meste av det vi til nå har kunnet ta for gitt samfunnet skal stille opp med.

Verdt å tenke over, når du går til valg i september 2021 og skal gi ditt bidrag til å få på plass politikere på Stortinget, som skal lose Norge inn i fremtiden?