annonse

annonse

De som trodde at fortidens religiøse fanatismespøkelse hadde lagt seg, må ha bråvåknet nå.

I en forstad til Paris ble en lærer halshugget fordi han viste karikaturer av profeten Muhammed under en klassediskusjon om ytringsfrihet. En tenåringen av tsjetsjensk opprinnelse myrdet sitt offer før han selv ble drept av fransk politi. Mindre enn to uker før var det en knivstikking utenfor de tidligere kontorene til det satiriske ukebladet Charlie Hebdo. Denne episoden ble også beskrevet av Frankrikes innenriksminister som en «islamistisk terrorhandling».

Islam prøver å gjeninnføre den glemte forestillingen om «blasfemi» i våre sekulære vestlige demokratier. Dette vil bare komme som en overraskelse for de med kort hukommelse. Ayatollah Khomeinis fatwa fra 1989 gikk ut på å drepe Salman Rushdie fordi han hadde skrevet en roman.

annonse

Les også: Professor: Lærerdrapet i Paris var et moderne «twitter-drap»

Frankrike er ikke et land med en eller to religioner. Den sekulære staten ligger på toppen av et stort sett postkristent samfunn. En stat som i økende grad kjemper med et fenomen, som Emanuel Macron nylig beskrev, som «islamsk separatisme». Europeiske demokratier huser en dårlig integrert islamsk befolkninger. Tilstanden er mer fremskreden i Frankrike. Et ikke-trivielt antall av landets seks millioner muslimer risikerer å danne det Macron kaller et «motsamfunn».

Radikal islam har «et snikmorder veto» over hva som kan publiseres og konsumeres. Islam har skapt et klima av frykt og selvsensur blant de som vanligvis ønsker å kritisere religiøse ideer uten å be om unnskyldning for det.

annonse

Det må føres en idékamp mot politisk islam på vegne av ytringsfrihet. Det er viktig at enhver regjering, som hevder å tilhøre den vestlige verden, er fullt engasjert i denne kampen. Det vil bli fordømt av det Maajid Nawaz kaller «den regressive venstresiden», som ser på enhver kontroll av islam og islamisme som «islamofobi».

Les også: Konvertitt kritiserer mediedekningen av terror-halshuggingen

Både islamister og deres sekulære forsvarere må møte motstand. De må forstå at forsvaret av universelle menneskerettigheter ikke er en provokasjon, enda mindre en «fobi», men en moralsk forpliktelse. Fred-for-enhver-pris-folk sier de vil bare respektere «muslimske følelser». Det de ikke vet er at det bare er med fremgangen til Wahhabismen vil avbildning av Muhammed bli ansett som blasfemisk. Uansett forskning på religiøse tekster og profeter er grunnleggende elementer i opplysningstiden.

Den økende sekularismen og ytringsfriheten har vær grunnlaget for fremgangen i Vesten. Vesten burde ikke være truet så lenge troen på egne verdier og kunnskap er til stede. Hvordan ligger Norge i løypa? Uten en slik tro vil imidlertid samfunn over hele kloden være dårlig rustet til å takle en politisk, selvsikker og militant tro i deres midte. Og så lenge slik en politisk tro har overdrevet ærbødighet og intellektuell immunitet, vil ingen hals være trygg.