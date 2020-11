annonse

Trump møtt av folkehav i Wisconsin og Pennsylvania. Joe Biden og Barack Obama møtt av en håndfull tilhengere samme sted.

Trump holder fire folkemøter per dag. På hvert sted han besøker møter hans støttespillere opp i hopetall. Det er så mange som møter opp at flere må stå utenfor portene og se begivenheten på storskjerm.

Mediene i Norge viser sjelden den enorme entusiasmen rundt den amerikanske presidenten. De hevder at Trump ligger langt bak på målingene, og viser ukritisk til nettstedet Five Thirty Eight, et nettsted som tok grundig feil da de spådde soleklar Clinton-seier i 2016.

Five Thirty Eight er hovedkilden til NRK, og påstår at Biden leder med fem prosentpoeng i den viktige vippestaten Pennsylvania.

Men at Trump skal ligge så langt bak på meningsmålingene i Pennsylvania er det mange som stiller seg tvilende til. Eric Trump, sønnen til presidenten, har flere ganger uttalt at man ikke kan stole på målingene.

Lørdag holdt Trump hele fire folkemøter i Pennsylvania.

– Målingene vil ha deg til å tro at Trum taper stort i disse vippestatene. Det er helt feil. Entusiasmen er enorm, skrives det på Twitter.

Den amerikanske presidenten la ut video som viste havet av mennesker på ett av folkemøtene i Pennsylvania.

A vote for Biden and Harris is a vote to Ban Fracking, Ban Mining, and Completely Destroy Pennsylvania. A vote for me is a vote to remain ENERGY INDEPENDENT! Let’s WIN PENNSYLVANIA, get out and VOTE! pic.twitter.com/aR8iwO6Gvl

I’ve never seen anything like it — just a sea of people. pic.twitter.com/VYImRB710v

Donald Trump held FOUR rallies of this size in Pennsylvania today

The polls want you to believe that he is losing badly these swing states

It’s not true. Enthusiasm is huge. Trump is surging. This election is in OUR HANDS—Vote!

RT!

pic.twitter.com/tbDGTE1mrx

— Charlie Kirk (@charliekirk11) November 1, 2020