I denne innvandringens tidsalder forsøker mange intellektuelle å «dekonstruere» vår nasjonale eller vestlige identitet.

Det finnes angivelig ingen norsk eller vestlig kultur. Den vestlige sivilisasjon blir sett på som en kompleks kulturell mosaikk som har hentet eller stjålet mye fra andre sivilisasjoner. Dette er ikke uten sannhet, men i en fersk bok («The weirdest people in the world») viser antropologen Joseph Henrich at den vestlige sivilisasjon er grunnleggende annerledes enn andre sivilisasjoner. Han viser dette ved hjelp av nyere psykologisk forskning på mennesker fra ulike kulturer og kvantitative historiske analyser. Dette er den mest interessante boken jeg har lest på mange år.

WEIRD psykologi

Studier av menneskers psykologiske natur ble i mange år utført på universitetsstudenter i Vesten. Det ble antatt at disse universitetsstudentene er representative for alle mennesker på kloden. Det ble for eksempel funnet at universitetsstudentene kunne inndeles i fem klart adskilte personlighetstyper (åpenhet for erfaring, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme). De siste 20-30 årene har psykologer i økende grad foretatt psykologiske tester på mennesker fra ikke-vestlige kulturer og resultatene skiller seg klart fra tester utført i Vesten. Man finner for eksempel ikke igjen de fem personlighetstypene. På de fleste psykologiske testene skårer vestlige individer i de ekstreme endene av testresultatene. Sammenliknet med resten av verden er vestens innbyggere avvikere (outliers). Derav følger akronymet WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic).

Hvorfor har vi en annerledes psykologisk natur i Vesten?

WEIRD psykologien i Vesten har vært kjent i noen år, men det som er virkelig interessant i Henrichs bok er hvordan denne psykologien har oppstått og konsekvensene av denne psykologien.

Henrich er antropolog og viser til at mennesker i alle kulturer utenom den vestlige de siste 1000 til 1500 årene har levd i storfamilier. Det er ætten, klanen eller stammen som bestemmer enkeltindividenes roller og handlingsrom. Jordbruksrevolusjonen for 11.000 år siden forsterket båndene innad i den utvidete familien. Grunnen til det var økt konkurranse mellom ulike grupperinger og gruppene med sterke (intensive) slektsbaserte institusjoner vant. I slike kulturer er eiendom felles. Individene er konforme og styrt av strenge normer hvor relasjoner til andre individer i ætten er viktige. Handlinger reguleres av skam (i motsetning til skyld).

Ætten opprettholdes vanligvis gjennom far sønn linjer. For ikke å bryte slike linjer er det regler for adopsjon av gutter dersom en mann er sønneløs. Ekteskap er arrangerte og oftest med slektninger for at ætten ikke skal miste makt og innflytelse. Søskenbarnekteskap og flerkoneri er vanlig. Menneskene i ættesamfunnene er preget av liten tillitt til fremmede. Tenkingen er holistisk hvor relasjoner mellom objekter er viktig.

Det var den katolske kirke som undergravde ættekulturen i Europa. Tallrike kirkemøter fra 300 tallet og utover middelalderen forbød ekteskap mellom slektninger. Det begynte med forbud mot søskenbarnekteskap, men ble etter hvert utvidet til fjernere slektninger og ekteskap med medlem av svigerfamilien ved en ektefelles død. Kirkemøtet i London i 1125 forbød til og med ekteskap mellom seksmenninger. Adopsjoner ble også motarbeidet. De som brøt disse forbudene, risikerte å bli lyst i bann og dermed plassert utenfor det kristne fellesskap. Det var trolig ikke bare teologiske betraktninger som var grunnen til disse forbudene. En ringvirkning var at den katolske kirke i middelalderen ble meget rik da eiendom hos barnløse ofte ble testamentert til kirken. Den ortodokse kirke forbød i mye mindre grad ekteskap mellom slektninger enn den katolske kirke.

Resultatet av forbudene var att ættesamfunnene gikk i oppløsning fordi det ikke lenger ble mulig å videreføre far sønn linjen når en mann var sønneløs. Kjernefamilien ble den sentrale kulturelle enheten i Europa.

Oppløsningen av ættesamfunnet er årsaken til WEIRD psykologien i Europa. Statistiske analyser viser at jo lenger det har gått siden oppløsningen av ættesamfunnet desto mer WEIRD er menneskene i dag. Geografiske områder med en mektig katolsk kirke i middelalderen er statistisk forbundet med en sterkere WEIRD psykologi i dag sammenlignet med naboområder hvor kirken sto svakere.

Konsekvenser av ættesamfunnenes oppløsning

Oppløsningen av ættesamfunnet førte til ekteskap basert på kjærlighet, og ektefelle måtte ofte søkes langt unna. Kulturen ble individualistisk og samarbeid med ikke-slektninger ble viktig. Tillitt til fremmede spredte seg. Det ble viktig å fremheve personlig egenskaper. Analytisk tenkning hvor objekter plasseres i diskret kategorier overtok for holistisk tenkning hvor relasjonene mellom objekter er det viktige. Handlinger ble vurdert i lys av intensjoner og ikke bare konsekvenser. Moralske normer ble universelle i motsetning til ættesamfunnenes partikulære normer som regulerte definerte relasjoner mellom individer. Menneskene ble mindre konforme.

I kjølvannet av disse endringene organiserte menneskene seg med ikke-slektninger i frivillige assosiasjoner. Eksempler på slike frivillige organisasjoner var klostre, universiteter og laug. Privat eiendom gjennom kjernefamilien overtok for ættebasert kollektiv eiendom.

Den industrielle revolusjon er en konsekvens av vår WEIRD psykologi. Individualisme, tillitt til og samarbeid med fremmede, toleranse for nye ideer, privat eiendomsrett og universelle regler var blant forutsetningene for den enorme velstandsøkningen vi har opplevd de siste 200 årene.

WEIRD mentaliteten er trolig robust. Det er lite sannsynlig at arrangerte ekteskap mellom slektninger vil gjenoppstå i den vestlige sivilisasjon.

WEIRD psykologi og innvandring fra ættesamfunn

Den vestlige kultur er unik og et spørsmål er hva som skjer når mange med ættementalitet innvandrer. Ættementaliteten varierer mye fra sted til sted på kloden og for mange går tilpasning til vår WEIRD psykologi uten store problemer. Men i Midt-Østen og Nord-Afrika er det en sterk ættementalitet. En grunn til det kan være Islams religiøse regler for arv som sier at en datter skal arve halvparten av det en sønn arver. Konsekvensen er at døtre gifter seg innad i slekten for at slekten ikke skal miste eiendom ved ekteskap med ikke-slektninger. Bevaring av ættementaliteten er derfor robust blant mange muslimer, og konflikter med vår WEIRD mentalitet er uunngåelig. Jeg spår at enten kommer det til å skje en gradvis endring til WEIRD psykologi også blant muslimene eller så kommer mange muslimer til å bli boende i gettoer hvor klanene rår. Utfallet avhenger av hvor mange som kommer hit og hvordan våre myndigheter håndterer konfliktene. Ættementaliteten må motarbeides og i hvert fall ikke oppmuntres.