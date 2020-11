annonse

Vil ha prioritet.

Selv om COVID-19, smitten som forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i år har stjålet all oppmerksomhet på den epidemiologiske fronten, er den tradisjonelle influensaen slett ikke forsvunnet.

Norske lærere plikter å holde seg unna undervisningen hvis de merker symptomer på COVID-19, er pålagt karantene eller av andre grunner må inngå selvisolasjon.

Dette har medført at lærerne som er igjen på skolen er overarbeidet – og hvis lærerstanden i tillegg rammes av influensa, vil situasjonen kunne gå fra verre til verst, frykter Skolenes Landsforbund.

– Skoler og barnehager tåler ikke en ny fraværsbølge som skyldes influensa, på toppen av alt koronarelatert fravær, sier forbundsleder Anne Finborud i en pressemelding som NTB har gjengitt.

– Vi er kjent med at mange kommuner begynner å gå tomme for vaksine. Skolenes landsforbund mener at ansatte i skoler og barnehager må bli en del av målgruppen, altså at lærere blir prioritert dersom de ønsker å ta vaksinen. Og de skal få den gratis, mener Finborud.