Liam Gallagher, medlem av det populære britiske bandet Oasis, synes ikke noe om nye corona-tiltak og lockdown i England.

Storbritannias statsminister Boris Johnsen har lenge vært tilhenger av kraftige og til dels drakoniske inngrep i folks hverdag for å få bukt med COVID-19, blant annet ved å tvinge butikker til å stenge og nekte folk å samles.

De siste månedene har britene hatt et lite pusterom etter Englands første og langvarige lockdown i vår. Men nå stenges landet ned på nytt.

Demonstrasjoner

I helgen annonserte Johnson nesten full lockdown av landet frem til 12. desember.

– Fra torsdag til begynnelsen av desember ber vi folk holde seg hjemme utenom sykehusbesøk, trening, skole og jobb, med mindre du kan jobbe hjemme. Du kan handle mat og gi pleie til de som trenger det. Nødvendige butikker vil være åpne, så det er ikke behov for å lagre mat, sa Johnson på en pressekonferanse 31. oktober.

Det har vært flere store demonstrasjoner i England mot corona-nedsteningen. Folk mener regjeringen i landet påtvinger folk unødvendige tiltak og at det de holder på med er tyranni.

På sosiale medier har folk lagt ut videoer fra de mange demonstrasjonene.

There is a MASSIVE anti-govt protest in the British capital of #London ongoing. The people demand their basic rights back!#lockdown #COVID19 pic.twitter.com/I8n07lsVcF

— ISCResearch (@ISCResearch) October 24, 2020