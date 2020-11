annonse

annonse

Sean Connery led av demens de siste årene.

– Jeg var med ham hele tiden, og han bare ble borte. Han hadde demens, og det slet på ham. Han fikk siste ønske oppfylt om bare å gå bort uten noe oppstyr, sier kona Micheline Roquebrune (91) til Mail on Sunday, ifølge AFP.

Hun forteller at ektemannen mot slutten ikke klarte å uttrykke seg.

– Det var ikke noe liv for ham, sier Roquebrune,.

Hun møtte Connery på en golfturnering i 1970, og giftet seg med ham i 1975, skriver NTB.

– En tøffing

USAs president Donald Trump tok til Twitter for å hedre den avdøde filmstjernen.

– Han var litt av en fyr, og en tøffing, skrev Trump.

The legendary actor, 007 Sean Connery, has past on to even greener fairways. He was quite a guy, and a tough character. I was having a very hard time getting approvals for a big development in Scotland when Sean stepped in and shouted,“Let him build the damn thing”. That was….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020