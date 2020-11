annonse

Stanser legestreiken.

Langvarig legestreik under en pandemi var mer enn regjeringen var villig til å godta. På et møte søndag ettermiddag gjorde regjeringen det klart at det blir tvungen lønnsnevnd, ifølge Legeforeningen. Dette melder NTB.

Siden 26. oktober har Legeforeningen streiket rundt legenes særavtale. Motparten er Kommunenes Sentralforbund.

– Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding.

Etter Legeforeningens pressemelding bekrefter regjeringen at tvungen lønnsnevnd tas i bruk, og går dermed vekk fra sitt tidligere ståsted om at enighet helst burde oppnås av partene. Grunnen er fare for liv og helse.

– Slik situasjonen utviklet seg hadde jeg ikke noe annet valg, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemelding.

