Kronet med seier.

Historisk sett har det vært fødsel innenfor ekteskapet som bestemmer om en konges barn blir prinsesse eller prins, mens rent biologiske bånd mellom forelder og avkom ikke har spilt noen formell rolle i Europas kongelige kretser.

Dermed var det aldri meningen at Delphine Boël skulle bli prinsesse. Hun ble født i 1968 som uekte barn av senere kong Albert II av Belgia og grevedatteren Sybille de Selys Longchamps – men istedenfor Albert II ble junker Jacques Boël oppført som juridisk far.

Men teknologien endrer seg – og med den vår kultur og justis – og nå har en DNA-test gjort at Delphine lyses i kull og kjønn av Albert II og samtidig får tittelen prinsesse. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

I begynnelsen av oktober ble Delphines mangeårige kamp for en far endelig kronet med seier – og prinsessetittel. Da kom nemlig nyheten om at hun var blitt anerkjent som Albert IIs datter etter at de tos DNA viste full klaff.

Det skjer imidlertid etter at Albert i tjue år har avvist henne. Albert nektet opprinnelig også å avse litt blått blod til farskapstest, og bøyde først av da retten truet med king-size bøter.

25. oktober ble far og datter endelig forent 52 år etter Delphines fødsel. Albert IIs kone Paola var også til stede på møtet, som nå skal bane vei for «tilgivelse, heling og forsoning» etter «sårene og smerten» som har vært, heter det i en pressemelding fra Det kongelige hoff.

Aftenpostens journalist skriver at Delphine heretter kan kalle seg prinsesse av Saxe-Coburg. Dette er imidlertid den engelskspråklige varianten – og på norsk blir det dermed Delphine av Sachsen-Coburg.

Sachsen-Coburg, også kjent som Sachsen-Coburg og Gotha, er et kjent fyrstehus i Europa. De er i dag konge av Belgia og dronning av Storbritannia (under navnet Windsor), og har tidligere hersket over Portugal og Bulgaria samt sin stambesittelse i Sachsen.

Delphines nye stemor, Paola av Belgia, hører på sin side til huset Ruffo di Calabria i Italia. Paolas far var Fulco VIII, 6. hertug av Guardia Lombarda, en pilot og Mussolini-supporter som ble dømt for landssvik etter andre verdenskrig.

Albert II abdiserte i 2013, året da hele fire monarker – pave Benedikt XVI, dronning Beatrix av Nederland og emir Hamad bin Khalifa av Qatar – gav fra seg tronen til sine etterfølgere. Dagens belgiske konge er Delphines halvbror Filip.

Delphine er – genetisk og nå også juridisk – kronprins Haakon Magnus’ tremenning. De slekter begge fra kong Oscar II av Norge og Sverige.