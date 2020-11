annonse

En norskpakistansk mann (65) er funnet skyldig i å ha bestilt og fått utført drap på sin kone i Pakistan i 2017.

65-åringen sa seg uskyldig i drapet samt to andre drapsforsøk og grov korrupsjon, skriver Aftenposten.

Mannens kone, Sobia Shehzadi, var 40 år gammel da hun ble skutt og drept i Lahore, Pakistan. Selv befant han seg i Norge da drapet ble begått.

Oslo Tingrett trodde ikke et sekund på mannens forklaring og fant det «utvilsomt» at var skyldig i å ha bestilt drapet.

Retten peker på to motiver:

Han mente kona var utro og derfor skadet hans og hans families ære.

Han mislikte at kona, uten hans samtykke, hadde overført felles eiendom til deres to barn i Pakistan.

Retten skriver at til tross for at han har bodd i Norge siden 1976 og vært norsk statsborger i flere år, så er 65-åringen sterkt preget av pakistansk kultur og tenkemåte.

I 2005 inngikk han for eksempel et nytt ekteskap uten å være skilt fra sin første ektefelle. Flere vitner fortalte i retten at han hadde et sterkt behov for å kontrollere sine ektefeller.

Mannen er også dømt for å ha forsøkt å bestille drap på to av brødrene til sin avdøde kone. Disse drapene ble ikke gjennomført. Han er også dømt til å betale henholdsvis 1,2 og 1,3 millioner kroner i erstatning til sine to barn med den drepte ektefellen.