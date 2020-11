annonse

Donald Trump ber ulike føderale organer om å skaffe oversikt over hvordan utvinning av skiferolje påvirker økonomi og handel og vil også ha oversikt over kostnader ved å forby utvinning av olje og gass fra skiferolje, såkalt fracking.

Skiferolje er storindustri i blant annet Pennsylvania.

Trump har flere ganger hevdet at Joe Biden vil forby utvinning av skiferolje.

Bidens liberale partifeller, og visepresidentkandidat Kamala Harris, har sagt at de støtter flere restriksjoner på skiferoljeindustrien, skriver NTB.

– Med andre ord, hvis noen av disse gærningene kommer inn og sier at vi skal slutte med fracking, så er det slutten på Pennsylvania, sa Trump på et folkemøte i Butler i Pennsylvania lørdag.

Joe Biden has vowed to ABOLISH American Oil and Natural Gas. Today I signed an order to strongly protect Pennsylvania’s energy & fracking industry. If Biden & Harris get in, they will terminate this order and implement the Green New Deal. Get out and VOTE! https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/VJMr2IeIgo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020