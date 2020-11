annonse

annonse

Full av tendens.



Bare to dager før det amerikanske valget 3. november går nyhetsbyrået NTB ut med dystre scenarier hvis president Donald Trump skulle tape mot utfordreren Joe Biden.

I en sak som NTB sendte ut til landets avisredaksjoner i morgentimene 1. november, påstås det at høyreekstreme «står bak mest terror» i USA og at landets mange «tungt bevæpnede militsgrupper» kan skape problemer både på og etter valgdagen.

annonse

NTB-saken, forfattet av Nils-Inge Kruhaug, bygger nesten utelukkende på venstre- og sentrumsorienterte organisasjoner som kilder, herunder tenketanken Center for Strategic and International Studies, NGO-en Anti-Defamation League og Armed Conflict Location and Event Data Project.

Les også: George Gooding: NTB hevdet «eksperter» frikjenner Biden-familien, men nekter å oppgi hvilke eksperter

– Mens president Donald Trump i valgkampen har rettet sitt skyts mot det han omtaler som voldelige venstreekstremister, slo Departementet for innenlands sikkerhet nylig fast at det er hvite rasister og høyreekstremister som utgjør den største sikkerhetstrusselen i USA, innledes saken fra NTB.

annonse

Dermed er det «ingen tvil om hvem som har stått bak de aller fleste terrorplottene og terrordrapene i USA», mener NTB, som i en 26 sider lang rapport fra departementet har funnet seg en setning som støtter nyhetsbyråets forhåndsbestemte konklusjon.

Departementet for innenlands sikkerhet skriver: «Among DVEs (Domestic Violent Extremists, journ.anm.), racially and ethnically motivated violent extremists—specifically white supremacist extremists (WSEs)—will remain the most persistent and lethal threat in the Homeland.»

Artikkelen fortsetter.

Det at rase- og etnisk motiverte voldsekstremister, inkludert særlig tilhengere av hvit makt, er den mest vedvarende og dødeligste trusselen, får NTB til å bli at kun «Voldelige tilhengere av hvit overmakt utgjør den mest vedvarende og dødelige trusselen».

Som med et trylleslag er de øvrige DVE-ene forsvunnet. Men hvem er disse andre voldsekstremistene som Kruhaug behendig hopper bukk over? Svaret finner vi bare noen avsnitt lengre nede i rapporten: anarko-marxistiske grupper som Black Lives Matter.

annonse

– Andre rase- og etnisk motiverte voldsekstremister vil kunne søke å utnytte bekymringer rundt sosial rettferd for å oppildne til vold og utnytte ellers fredelige protestbevegelser. Disse voldsekstremistene, noen ganger under innflytelse av anarkistisk ideologi, er blitt forbundet med en rekke plott og angrep, herunder en betydelig oppgang i vold mot politiet og myndighetssymboler i 2020.

Les også: Hærverk av statuer i USA stoppet helt opp etter at Trump truet med ti år i fengsel

– [Tall] viser at [politibetjenter] ble påført over 300 enkeltstående skader mens de var til stede under månedene med uroligheter nattestid i Portland, Oregon. Dette er bare ett eksempel blant mange rundt omkring i landet, inkludert Brooklyn, New York og Kenosha, Wisconsin, hvor politibetjenter er blitt skadet eller drept. Disse stadig mer gjennomtrengende hendelsene viser tydelig trusselen fra anarkistisk vold som har akselerert i byene våre de seneste månedene, går det frem av rapporten.

Artikkelen fortsetter.

– Trump har høstet sterk kritikk for sin manglende vilje til å ta klar avstand fra høyreekstreme grupper som Proud Boys, for i stedet å komme med uttalelser som de oppfatter som oppmuntrende, skriver NTB videre.

NTB nevner ikke at Demokratene, herunder presidentkandidat Joe Biden, lenge unngikk å ta avstand fra venstresidens opptøyer som har herjet USA store deler av 2020, herunder brannstifting, plyndring av butikker og rene likvideringer på gaten – et inferno som ikke minst NTBs egen bilde-database har sendt ut en strøm av bilder fra.

Les også: Trump-tilhenger henrettet på åpen gate – norsk presse skriver ikke at drapsmann var «100 prosent ANTIFA» (+)

Vesentlige deler av saken vies til at «høyreekstreme militser» angivelig er på fremmarsj og truer demokratiet. Nærmest i en bisetning nevner NTB at «koronapandemien og Black Lives matter-protestene også har bidratt til at stadig flere bevæpner seg».

– Nærmere 400 millioner skytevåpen er nå å finne i hendene på sivile amerikanere, noe som tilsvarer rundt 120 våpen per 100 innbyggere. (…) Taper Trump valget, frykter mange at flere våpen kan bli tatt i bruk [av høyreekstreme], lyder NTBs konklusjon.

Artikkelen fortsetter.

For å være helt sikre på at norske lesere forstår hvor fæle de «høyreekstreme militsene» og implisitt deres lederskikkelse Donald Trump er, drar NTB tjuefem år tilbake i tid og trekker inn bombeangrepet i Oklahoma City i 1995.

annonse

– Timothy McVeigh og Terry Nichols, som drepte 168 mennesker da de sprengte en føderal bygning i Oklahoma City i 1995, hadde begge bånd til en av militsgruppene i Michigan (som i 2020 planla å bortføre Michigans demokratiske guvernør, journ.anm.), skriver NTB.

Les også: Slik ser NTB debatten mellom Trump og Biden

Med sin ensidige fremstilling av politisk vold i USA og sitt selektive datautvalg fremstår Kruhaugs artikkel som en ubestemmelig blanding av et valgkampinnlegg mot Trump og en pseudo-akademisk avhandling.

Saken er sjeldent tendensiøs – full av tendens – selv til NTB å være. Noen nyhetssak er den ikke, ei heller egnet til å opplyse folk.

Resett har valgt å gjengi NTB-saken verbatim, slik at leserne selv kan se og ta stilling til innholdet. Les saken her: