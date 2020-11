annonse

Venstre varsler kontrollsak i Stortinget om Barentshavet sørøst.

– En samlet stortingsgruppe i Venstre mener det er en skandale at det er tilbakeholdt informasjon om lønnsomheten i Barentshavet sørøst. Vi mener dette må behandles i Stortingets kontrollkomité. Jeg kommer til å ta opp denne saken i kontrollkomiteen ved første anledning til uka, sier Terje Breivik, parlamentarisk leder for Venstre og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i en pressemelding, skriver NTB.

NRK avslørte tidligere denne uken at Olje- og energidepartementet visste om en rapport fra Oljedirektoratet i 2013, som viste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt for Norge.

– Venstre ville definitivt ha stemt mot å åpne havområdet i 2013, dersom vi hadde blitt forelagt anslagene som Oljedirektoratet hadde regnet på, sier Terje Breivik.