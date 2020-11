annonse

Tenk deg at du er en troende muslim som kommer til Europa.

Du vet at du kommer til et overveiende sekulært samfunn der de fleste ser på entiteten gud som en fantasifigur. Ikke før er du kommet over grensen så tas du i mot av helse- og sosialpersonell som overøser deg med gode gaver du knapt hadde trodd var mulig i din villeste fantasi. Offentlige ytelser, trygder, pensjoner og tilskudd kastes over deg tross at du er helt nyankommet til ateistiske nasjoner. Hva tenker du da? At ateiststyre kanskje har mer for seg enn teokrati? Nix – dette kan bare være Allahs verk!

Og din respons på dette i verdenshistorisk sammenheng usannsynlige og uvirkelige scenariet, der du uten å løfte en finger kan leve som en greve, blir selvsagt at var du en troende i landet du kom fra, ja så blir du helfrelst nå. INGEN skal lenger kunne få si et vondt ord om din GUD – alle muslimers ”julenisse”. Enhver annen feiltanke vil behørig korrigeres av samtidig immigrerende mullaer, imamer eller selveste ayatollaen – åndspolitiets øverste gruppefører. Og det intet mindre enn i digre gudsanstalter medfinansiert av de innfødte ateistenes hardt opparbeidede sparepenger.

I vantro over de vantro

Som om ikke dette var nok renner dine medtroende inn etter deg som en veritabel foss av mennesker. I vantro oppdager du at de vantro også avliver sine egne ufødte barn. Alt mens dine medtroende produserer etterkommere på løpende bånd i et tempo som gjør at stadig flere av dere aner konturene av å komme i flertall innen overskuelig tid. Dette MÅ jo være Allahs verk og vilje.

I mottakerlandene sitter de opprinnelige europeiske folkene og lurer på hvorfor muslimer blir mer fanatisk troende og isolerte i Europa enn de var i sin fattige tilværelse i landene de reiste bort fra. Trylleordene assimilering og integrering faller fullstendig på steingrunn og de politiske festtalene virker mer og mer hule og bisarre. De skjønner ikke at hedningenes ”se hvor snille vi er” i virkeligheten oppfattes av de religiøse som ”se hvor dumme vi er”.

Hvem takker nei til slikt..?

Du vil aldri høre ett pip om dette i politisk korrekt radio, TV eller aviser. Men er du blant de få som kommer ”under huden” på de nye landsmennene kan du tidvis snuble borti entiteter som i religiøs iver ”talk too much”. Og selv synes jeg ikke slike tanker er unaturlige blant dypt religiøse troende som brått opplever å bli invitert til et verdenshistorisk julebord i en skala ingen tidligere har hørt om. Det er vel snarere slik at enhver oppegående person boende i et land av fattige borgere rett og slett ikke kan si nei til en slik storveis invitasjon. Det hadde ikke undertegnede heller.

En nærmest rusaktig tro på at bare giversiden er snill nok vil verdens to mest ikke-kompatible kulturer brått leve sammen i en sus og dus som får selv Kardemommeby til å fremstå som et krigsområde, gjennomsyrer historiens mest naive vestlige entiteter ever. Hva fremtidige Grimbergske supplementsbind vil kunne berette om de avviklede europeiske nasjonene beror selvsagt på hvem som skriver. Men det spørs vel om ideal-nasjonene som ga seg selv bort noen gang får oppleve annet enn den endelige undergangs glemsel. Hvem vil minnes en slik giga-dårskap?

Som aldrende kaill med ditto førkje takker jeg imidlertid en eventuell gud for at jeg ble skapt for enkel i pappen til i min ungdom å kunne forutse en slik samfunnsmessig galskap. Hadde jeg i de tider spådd noe slikt for de sindige redaktører, hadde trolig mine livsoppholdende aktiviteter snarere vært preget av medfølende menn i hvite frakker. Så riv, ruskende gæernt er det faktisk…