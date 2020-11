annonse

Torsdag kveld norsk tid holdt Demokratenes presidentkandidat Joe Biden en kort tale i Wilmington.

Her oppfordret han alle om å være rolige og vente tåldmoig på at stemmene i vippestatene telles opp. Han sa samtidig at han ikke er i tvil om at han vil vinne.

– Prosessen fungerer, sa Biden ifølge NTB, og føyde til at resultatet vil foreligge ganske snart.

– Alle stemmer må telles og det er dette vi kommer til å sørge for og som skjer nå. Og det er sånn det skal være, sa han ifølge NYT.

Han la til at demokratiet noen ganger er rotete, og krever tålmodighet.

Biden nevnte ifølge NTB også at han er blitt brifet om pandemien og den økonomiske situasjonen.