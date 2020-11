annonse

En oppdatering fra Arizonas største fylke, Maricopa, viser at Bidens ledelse har krympet med 10.000 stemmer.

Nyhetsbyrået AP og Fox News har erklært Biden som vinner i Arizona, men flere amerikanske medier mener det er for tidlig å kåre en vinner.

CNN melder nå at Trump kan slå Biden i delstaten.

– Hvis presidenten fortsetter å levere som han gjør nå i Arizona, vil han ta igjen og gå forbi Joe Biden, sa CNN-anker Chris Cuomo torsdag morgen norsk tid og fikk støtte av tallknuserne i studio.

Se video under.

The latest batch of votes in Arizona have been tallied from Maricopa county, and CNN admits Trump is tracking to win the state. pic.twitter.com/aeCucDOLW8

— Mark Dice (@MarkDice) November 5, 2020