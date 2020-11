annonse

annonse

Det synes ganske klart fra mange studier at Covid-19 ikke er farlig for yngre årsklasser, men litt farligere enn influensa for eldre.

For noen av oss (tilsynelatende et mindretall) er den politikken som føres i de fleste land irrasjonell i lys av den kunnskap vi har om Covid-19 og epidemier i sin alminnelighet. Politikken hjulpet av media synes drevet av verstefallstenkning (eller rimelig (reasonable) verstefallstenkning hva nå enn det måtte være) og at det bare er politiske beslutninger (det vil si tvang) som vil stoppe epidemien. Under vil jeg ramse opp eksempler på slik verstefallsargumentasjon.

Det begynte med Imperial College datamodellen som i midten av mars spådde at 500.000 kom til å dø i Storbritannia av Covid 19. Så langt er under 50.000 døde av Covid 19 i Storbritannia. En datamodell er ikke bedre enn forutsetningene. Disse er ofte usikre og når det gjelder Imperial College modellen, er det åpenbart at verstefalls forutsetninger var innarbeidet i modellen.

annonse

Sykehus ville bli overfylte og det ville bli mangel på respiratorer. Med noen ytterst få unntak skjedde ikke dette. Sykehus har opplevd større kriser før i forbindelse med influensaepidemier.

Grunnen til at det er gått bedre enn ventet, er politikernes rasjonelle beslutninger blir det hevdet. Uten nedstengning ville antall døde vært langt høyere og sykehuskapasiteten overskredet. Det er gjort mange analyser av forløpet av epidemien i forhold til nedstengninger i mange land og resultatene spriker. Mye taler for manglende eller liten effekt på epidemien, men ikke forvent at politikere eller media har et balansert syn på disse resultatene.

– I mange land er det påbud om munnbind og nå også i Norge (i visse sammenhenger). Det er aldri vist i vitenskapelige studier (randomiserte kontrollerte studier) at munnbind hindrer spredning av influensaviruset, og det er gjort en rekke slike studier. Så langt er det ikke publisert noen tilsvarende undersøkelse når det gjelder Covid 19. En dansk studie er ferdig, men har av ukjente grunner blitt refusert av tre medisinske tidsskrift så vi vet per i dag ikke om munnbind hindrer Covid 19 smitte. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for behandling av mange sykdommer. Jeg har selv vært med på det og målet er å basere anbefalingene på randomiserte kontrollerte studier. Dersom det ikke finnes, er bevisgrunnlaget for anbefalinger svakt og konklusjonen er ofte at Helsedirektoratet hverken kan anbefale eller ikke anbefale en behandling. At det nå kan gis bøter for å bryte et pålegg som ikke følger Helsedirektoratets vanlige praksis for anbefalinger, er uhørt etter mitt syn.

annonse

– Flokkimmunitet er et begrep som i epidemiologien er like innarbeidet som gravitasjon i fysikken og evolusjon i biologien. Ingen epidemier stopper før det er oppstått flokkimmunitet. Dette begrepet er nå under angrep fra politisk hold. Det hevdes at det er umoralsk å gå for flokkimmunitet. Test og spor strategien synes å være et forsøk på å hindre flokkimmunitet i påvente av en mulig vaksine. Om denne strategien i det hele tatt fører til begrensning i smittespredning eller ikke, er usikkert. Dersom den virker, vil resultatet være at det tar lenger tid (mange år?) til flokkimmunitet nås. Om en effektiv vaksine kommer, er usikkert. Det virker som om politikerne tror de kan oppheve naturlover. (Fra før tror de at de kan kontrollere klimaet).

– Det blir hevdet at flokkimmunitet uansett er umulig fordi immunitet bare varer kort tid. Dette er basert på noen studier som har vist synkende konsentrasjon av antistoffer over tid hos personer som har vært smittet med Covid 19. Men det vitenskapelige grunnlaget for å hevde kun kortvarig immunitet er alt for spinkelt, men passer inn i verstefallstenkningen. Hvorfor skulle en vaksine gi bedre immunitet enn gjennomgått infeksjon?

– Mange eksperter anbefaler at vi lar epidemien spre seg i den delen av befolkningen hvor vi vet dødeligheten er meget lav og beskytter de sårbare. Dette er den raskeste måten å oppnå flokkimmunitet, og den beste beskyttelsen for de sårbare er at vi oppnår flokkimmunitet raskt. Nå får vi høre fra Helsedirektoratet at det å beskytte de sårbare ikke er mulig. Å la smitten spre seg hos unge vil øke smitten også blant de sårbare.

– Ingen medisinske tester er perfekte. Falske positive resultat vil alltid forekomme. Også PCR testen som brukes i smitteoppsporing har falske positive. Det er usikkert hvor stor andel av prøvesvarene som er falske positive. I litteraturen varierer det fra 0,1% til 5% og kanskje er beste estimat ca 0,8%. Ingen vet dette med sikkerhet, men du kan regne med at verstefallstenkerne går for et så lavt tall som mulig. Slovakia skal nå teste hele befolkningen (som tilsvarer Norges befolkning) og dersom falske positiv rate utgjør 0,8%, vil de finne 40.000 falske positive (men i virkeligheten friske). Tenk deg media i Norge hvis alle nordmenn ble testet og 40.000 var positive. (Eller 5000 hvis falsk positiv rate er 0,1%).

Det ser ut til at de politiske beslutningen kun er drevet av verstfallstenkning når det gjelder Covid 19 dødelighet. Konsekvensene disse tiltakene har for helse og dødelighet på andre områder, utdanning, arbeidsliv og fritid er delvis skjøvet til side da det virker som om helsemyndighetene har overtatt styringen av landene. Noe som har overrasket meg stort, er at ikke næringslivets representanter protesterer mot dette. En grunn kan være at de fleste lederne er middelaldrende menn som er redd for å dø av Covid 19 pga den effektive fryktspredningen media har bidratt til. De fleste av disse befinner seg i trygge posisjoner og stoler kanskje på myndighetenes redningspakker. Middelaldrende hvite menn er i senere år ufortjent beskyldt for verdens ondskap fra rasisme, fattigdom til miljøødeleggelser, men når det gjelder Covid 19 er jeg tilbøyelig til å hevde at hvite middelaldrende menn ikke viser sitt ansvar.

«Smittetilfellene» øker igjen nå, og vi er angivelig inne i den andre bølgen. Empiriske studier av tidligere virusepidemier støtter ikke at det blir en alvorlig ny bølge, men verstefallstenkerne overser dette og spår en ny bølge som vil bli verre enn den første.

annonse

Tvang løser sjelden problemer. Verstefallstenkning fører nesten alltid til betydelig større kostnader enn gevinster. Mennesker er autonome subjekter og ikke objekter for politisk manipulering. Nesten ingen bruker verstefallstenkning som ledetråd for personlige valg. Jeg nekter å være en brikke på Bent Høies sjakkbrett. Vi lever av frivillig produksjon, ikke fiatpenger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474