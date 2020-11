annonse

«Hvordan kan det ha seg at de likevel vil ha ham, hvilken verden lever de i?» spør han.

I Dagsavisen beskriver politisk redaktør Lars West Johansen sine følelser etter at det har gått opp for ham at svært mange amerikanere fortsatt ønsker Donald Trump som USAs president.

Han mener Donald Trump er «utålelig» for europeere og spør om hva årsaken er til at mange i USA likevel ha stempt på ham.

Han fortellerom «overraskelsen og sjokket over at så mange amerikanere, etter disse turbulente og skandaløse fire årene, virkelig ønsker at han skal fortsette. Denne for oss utenforstående uvalgbare klovnen. Over at hans Amerika vinner terreng og ikke det liberale USA vi tror vi kjenner.»

Han fortsetter med å påsåt at amerikanere lever i en «parallell, nesten isolert virkelighet» fordi de forholder seg til den konservative TV-kanalen Fox News.

