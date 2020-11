annonse

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen skjerper koronatiltakene. Nå blir maksgrense på fem personer på besøk i hjemmet og påbud om hjemmekontor i Bergen.

Innstrammingen kommer som følge av økt koronasmitte i kommunen. Det er registrert 448 smittede i Bergen den siste uka.

– Nå handler det å stoppe smittespredningen før vi når et kritisk punkt. Nå er det tid for å være hjemme, sa byrådsleder Roger Valhammer da han orienterte om kommunens innstramming torsdag kveld.

Han sa breddeidrett for voksne vil stenge ned, og at det samme vil gjelde for kor og korps for voksne. Også treningshaller vil bli vurdert stengt. Videre blir det påbud om hjemmekontor for alle som kan ha hjemmekontor, og påbud om digital undervisning på høyskoler og universiteter.

Forskriften vil bli endelig ferdig fredag og tiltakene vil gjelde fra lørdag. Fredag kommer det ytterligere presiseringer fra byrådet.

– Vil gjøre innstramminger på alle punkter, sier Valhammer.

Samkjørte tiltak i omegnskommunene

Helsebyråd Beate Husa (KrF) mener den smittesituasjonen i Bergen minner om den i mars.

– Bergen har nå et stort smittetrykk, med en generell spredning i samfunnet, og vi ser at smitten også sprer seg i våre nabokommuner, la hun til.

Valhammer sa på pressekonferansen at kommunen har hatt møter med nabokommunene.

– Der vi står nå, må vi samordne oss enda bedre regionalt, sa han.

Sju kommuner rundt Bergen har blitt enige om å samkjøre sine tiltak mot koronaviruset. Kommunene det gjelder, er Askøy, Øygarden, Alver, Bjørnafjorden, Samnanger, Osterøy og Vaksdal.

– Vi er en felles bo- og arbeidsregion og er tett integrert. Noen av kommunene har ikke det samme smittetrykket som for eksempel vi og Bergen har hatt, men det vil bare være et tidsspørsmål før smitten når alle kommunene, sa Askøy-ordfører Siv Høgtun (H) til Bergens Tidende torsdag.

Stengte utesteder og rødt nivå på VGS

Som følge av nye nasjonale tiltak torsdag, har 16 utesteder i Bergen bestemt seg for å stenge dørene.

Fra midnatt natt til lørdag innføres landsomfattende skjenkestopp og forbud mot nye gjester etter klokken 22.

Det vil også bli innført rødt nivå på videregående skoler i Bergensområdet. Det varslet fylkesdirektør Bjørn Lyngedal for opplæring og kompetanse torsdag.

– Vi vil innføre rødt nivå på videregående skoler i Bergen og omegn så raskt vi klarer. Målsettingen er fra mandag, sa han til Bergens Tidende. Det er uklart hvilke skoler det vil gjelde, men Lyngdal sier det vil komme ytterligere informasjon fredag.