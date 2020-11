annonse

En anonym tipser i postvesenet i Michigan påstår at han ble instruert til å tilbakestille datoen på flere stemmesedler, slik at de kunne inkluderes i den avgjørende tellingen.

Den anonyme postmannen hevder i et intervju med Project Veritas at han og hans kolleger ble fortalt at de skulle «samle alle stemmesedler de fant i postkasser, samlebokser og utgående post» på onsdag og «skille dem ut på slutten av dagen, slik at de kunne stemple dem med forrige dags dato».

Tipseren påstår at post-stemmesedlene deretter ble lagt i «ekspressposer» for å bli sendt «til der de trengtes» etter å ha blitt stemplet.

I henhold til Michigan-loven må poststemmer være stemplet innen klokka 20 på valgdagen, for å kunne inkluderes som gyldige stemmer i valget.

Tipseren hevder også å ha snakket med en postmann i en annen filial som hadde observert lignende hendelser under mistenkelige forhold. Vedkommende «så at postsjefen stemplet stemmeseddelen med forrige dags dato,» mens det normalt sett «ville det være ekspeditører som gjør det på distribusjonssenteret,» påstår han.

Postmannen fortalte Project Veritas at det hele var svært «tvilsomt» og «lyste av korrupsjon.»

Postens respons

I etterkant av avsløringene, ringte Project Veritas-grunnlegger, James O’Keefe, sjefen til postmannen – mannen som skal ha bedt sine ansatte om å skille ut stemmesedlene – for å forhøre seg om anklagen. Mannen som O’Keefe snakket med la på med en gang, men det er imidlertid ikke klart om den andre parten faktisk var den riktige personen.

O’Keefe hevdet senere at en «spesialagent for generalinspektøren på posten» hadde kontaktet organisasjonen sin etter å ha sett intervjuet med varsleren, og at han nå «vurderer om en etterforskning er passende.»

BREAKING: Michigan @USPS Whistleblower Details Directive From Superiors: Back-Date Late Mail-In-Ballots As Received November 3rd, 2020 So They Are Accepted “Separate them from standard letter mail so they can hand stamp them with YESTERDAY’S DATE & put them through”#MailFraud pic.twitter.com/n7AcNwpq80 — James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) November 5, 2020

Søksmål

President Donald Trumps kampanje har opprettet flere søksmål, etter flere påstander om valg uregelmessigheter.

De har opprettet et søksmål mot Michigan på grunn av påstått valgforseelse onsdag: Å tillate at post-stemmer kunne telles uten et team av observatører fra begge partiene.

Et annet søksmål har blitt opprettet mot Georgia. Delstaten har blitt beordret til å skille ut sent ankomne poststemmer onsdag kveld, etter at en republikansk observatør hevdet å ha sett 53 sent merkede (ikke-gyldige) stemmesedler blandet med de legitime stemmesedlene.

