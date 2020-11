annonse

– En liten gjeng høyreekstreme bloggere i Resett bestemte seg for at jeg skulle tas.

I sin nye bok nekter Trine Skei Grande å kommentere detaljer åkersex-saken som Resett avslørte under regjeringsforhandlingene i 2018.

Hun skriver om episoden med nevøen til Senterparti-nestleder Ola Borten Moe at hun ikke vil kommentere den, fordi hun mener denne typen «rykter og sladderhistorier» ikke hører hjemme i offentligheten.

Imidlertid kommer hun med skarp kritikk av Resett i kapitlet«Et stormløp fra ytre høyre» .

– En liten gjeng høyreekstreme bloggere i Resett bestemte seg for at jeg skulle tas, skriver hun og slår fast at bakgrunnen var en «kombinasjon av visse menns irritasjon over #metoo-kampanjen, og et sterkt ønske fra ytre høyre om å holde Venstre ute av regjering.»

I boken beskriver hun imidlertid bakgrunnssamtaler med redaktører og journalister, hvor hun overbeviser de etablerte mediene om å la saken ligge. Allerede i 2012 hadde mediene vært på henne om hendelsen fire år tidligere, men hun klarte å feie saken under teppet. Hun skriver også at hun angrer på at hun lot seg intervjue av Aftenposten om hvordan hun opplevde Resetts dekning av saken, fordi det førte til at andre medier kastet seg på.

NTB skriver i en omtale av boken at «saken ble først publisert på nettstedet Resett, mens de etablerte mediene holdt seg unna i starten. Grande beskriver at ryktene på sosiale medier etter hvert ble så heftige at hun valgte å gi et intervju til Aftenposten.»

I boken skriver hun at intervjuet med Aftenposten var en tabbe, fordi det førte til en åpning for at resten av pressenorge kunne skrive om saken, noe Grande beskriver som «det verste trøkket jeg har opplevd», melder NTB.

Hun kritiserer også Ola Borten Moe, som valgte å kritisere henne i en Facebook-post før landsmøtet i april 2018. Hun mener dette skjedde fordi Borten Moe selv ville ha fokus vekk på skandaleavsløringen av sexmeldinger til tidligere Senerpart-nestleder Liv Signe Navarsete. Skei Grande refser også Venstre-nestleder Abid Raja, som før landsmøtet i 2018 ba henne fortelle hele sanneheten om hva som skjedde i kornåkeren i Trøndelag i 2018.

Borten Moe avviser kritikken.

– Det var nødvendig å stå opp for en i familien som det hadde blitt spredd usanne og diskrediterende rykter om. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Borten Moe til NTB.

Tre dager før landsmøtet publiserte Resett alle detaljer om det som hadde skjedd under bryllupet.

Les også: Dette skjedde på bryllupsfesten i 2008 hvor Trine Skei Grande var gjest

– Jeg registrerer at Trine Skei Grande fortsatt ikke reflekterer over hvorfor dette ble en så stor mediesak, skriver Resett-redaktør Helge Lurås han i en epost til NTB.

Lurås mener hendelsenviste at Grande hadde dårlig dømmekraft, og dermed var saken der hun hadde seksuell omgang med en beruset 17-åring menins hun var 38 år og stortingsrepresentant vært relevant da hun var aktuell for å tre inn som statsråd. Lurås mener historien ville gjøre Grande sårbar som statsråd, slik at hun måtte informere statsministeren om den før hun tiltrådte.

– Resett pløyde nok litt ny mark i måten vi presset på i denne saken, men når vi først fikk hull på byllen, kom de andre mediene på banen. Det viste tydelig at dette var en sak som hadde offentlighetens interesse, skriver Lurås.

Utdrag

Her kan du selv lese utdraget fra boka til den tidligere Venstre-lederen:

«Det finnes mange rare historier om meg også. Det er noe jeg rett og slett må ta som en del av jobben. Du som leser, har kanskje et håp om at jeg skal fortelle sannheten og alle detaljene om historien som preget mediebildet i de dagene da Venstre gikk inn i regjering i 2018. Det kommer jeg ikke til å gjøre, av to grunner.

Den ene er at jeg mener denne typen historier ikke hører hjemme i offentligheten, og jeg vil ikke bidra til å legitimere at rykter og sladderhistorier skal behandles som noe annet enn det de er. Den andre er at jeg vet at hvis jeg sier noe om det, så kommer det til å gå uker og måneder der all medieinteresse om meg og denne boka handler utelukkende om den saken.

Det har jeg ingen interesse av å utsette meg for en gang til. Beklager. Det jeg derimot kan si noe om, er hvordan det var å stå i stormen som startet med at en liten gjeng høyreekstreme bloggere i Resett bestemte seg for at jeg skulle tas. Bakgrunnen var en kombinasjon av visse menns irritasjon over #metoo-kampanjen, og et sterkt ønske fra ytre høyre om å holde Venstre ute av regjering.»

Helge Lurås gir sin egen versjon av motivene for og forløpet til avsløringene om Grande i boken Veien til Resett.

