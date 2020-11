annonse

annonse

– Alltid oppsatt på at noen skal vinne og andre skal tape.

I sin nye bok beskriver tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug slik: «Sylvi, vel hun er Sylvi».

– Fullstendig uinteressert i å argumentere og jobbe seg fram til balansepunkter, alltid oppsatt på at noen skal vinne og andre skal tape. Der Ketil hadde vært ute etter å finne løsninger som ga resultater og Per alltid prøvde å veie argumenter mot hverandre for å forene ulike hensyn i en høyere enhet, hadde Sylvi bare fastlåste standpunkter. Hun er flink til å si hva hun mener, og helt ute av stand til å diskutere konstruktivt med noen som mener noe annet. Det var veldig slitsomt for alle som satt i forhandlingsrommet, kanskje aller mest for Siv, som var opptatt av at vi hele tida skulle ha framdrift.

Til Resett sier Sylvi Listhaug at hun ikke har noen interesse av å kommentere anklagene fra den tidligere Venstrelederen.

annonse

– Det er uinteressant hva Skei Grande mener om meg. Jeg skjønner at hun nå bruker meg og flere andre for å prøve å skaffe oppmerksomhet om boken sin for å tjene mest mulig penger. Det har jeg ikke tenkt å bidra til. Jeg tror de fleste har registrert at hun etterlot seg et parti som var kjørt i grøfta før hun trakk seg, sier Listhag.

Typisk Frp

Trine Skei Grande anklager også Frp generelt var lite opptatt av å få gjennomslag i regjering.

annonse

– Det var typisk Frp; de var ikke så opptatt av å gjøre en grundig jobb og få gjennomslag for det de mente. Mange Frp-ere syntes det var like gøy å tape sakene, sånn at de kunne raljere mot dem som stemte imot

I boken kommer hun også med skarp kritikk av Listhaug i forbindelse med hennes avgang som justisminister i mars 2018 og skriver om hvordan hun forholdt seg til debatten med Fremskrittspartiet mens hun satt sammen med partiet i regjering.

– Gjennom de siste åra med Frp i regjering hadde vi ofte hatt interne diskusjoner om hvordan vi skulle reagere når noen derfra sa noe kontroversielt. Grasrota i partiet krevde gjerne tydelige markeringer og ville at vi skulle ta konflikten offentlig og med utestemme. Det lønte seg sjelden. Det bidro mest til å eskalere situasjonen og gi Frp det de ønsket seg mest, nemlig mer oppmerksomhet. Samtidig var det viktig å vise at Venstre stod for noe helt annet. Det var en vanskelig balansegang: Vi måtte ikke la dem slippe unna med hårreisende uttalelser, men vi ville ikke bære ved til bålet de med vilje hadde tent. Det var ikke noe lettere å håndtere nå som vi var i regjering», skriver Skei Grande i boka «Oppreist» som lanseres fredag.

Listhaug har tidligere beskrevet regjeringssamarbeidet med Venstre som krevende og kalte partiet «blant de mest naive partiene i Norge» i et nylig intervju med Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474