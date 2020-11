annonse

Flaggbrenning og angrep på butikkvinduer og minibanker.

Fox News beskriver kaotiske scener fra opptøyer i Portland, en by i delstaten Oregon der den radikale venstresiden står sterkt.

I Portland skal demonstranter ha samlet seg og kastet molotovcocktails, mens butiikkeiere forskanset seg. Politiet har også beslaglagt fyrverkeri, hammere og spraymaling.

Enkelte demonstranter skal ha vært bevæpnet. Samtidig skal man ha sett seg tvunget til å sette inn nasjonalgarden for å opprettholde ro og orden.

Politiet har erklært at de anser demonstrasjonene for opptøyer og oppfordret folk til å gå hjem, mens demonstranter smadret butikkvinduer og vandaliserte. Et amerikansk flagg ble også satt fyr på.

Protesters just tried to break windows of Starbucks then began vandalizing ATM. We’re here to document this event but it’s clear they don’t want to be filmed. @fox12oregon pic.twitter.com/IuxaaRsimB

— Brenna Kelly (@BrennaKellyNews) November 5, 2020