En video som sirkulerer på sosiale medier viser en mann sette fyr på stemmesedler for Trump.

I videoen hevder Trump-motstanderen at han hadde rundt 80 Trump-stemmer og at de var stjelt.

Videoen ble delt av Eric Trump etter at den hadde fått flere hundre tusen visninger. Mannen som delte videoen først har fått sin twitter-konto suspendert.

Burning 80 Trump Ballots https://t.co/NGC2naMHhR — Eric Trump (@EricTrump) November 4, 2020

Twitter Bans Account That Shared Video of Man Claiming to Burn Trump Ballots After It Was Shared By Eric Trump https://t.co/1PksNuJM1w — Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) November 4, 2020

I love Democracy especially when they burn the ballots #CountEveryVote pic.twitter.com/NuGBROlbXq — Mr. Libertarian (@Mr__Libertarian) November 4, 2020

Twitter suspended @Ninja_StuntZ immediately after Eric Trump shared a video alleging Trump ballots were being burned I assure you we have plenty of copies pic.twitter.com/IJHpq5I2J7 — 🇺🇸Maria🇺🇸Viti🇺🇸 (@selfdeclaredref) November 4, 2020

