annonse

annonse

Det amerikanske folk er praktisk talt delt på midten, Joe Biden ender opp på ca. 74 millioner stemmer mot Donald Trumps 70 millioner. Mistilliten mellom amerikanerne er stor.

Mediene i USA og Norge bruker fet skrift til å erklære at Trump er en diktator, en løgner og at han setter demokratiet i fare. Men dette «etablissementet» forstår ikke hvilken rolle de selv har spilt i å splitte befolkningen og skape dyp mistro til etablerte autoriteter, og hva som er objektivt og sant snarere enn ideologi og propaganda.

Og de begynte sin undergraving av vårt samhold lenge før Donald Trump kom på banen i 2015. Deres agenda tok rot i det minste fra 68-generasjonens venstreorienterte opprør mot nasjonalstaten.

annonse

Det vil bli en langdryg prosess i det amerikanske rettssystemet før Joe Biden endelig blir erklært som vinner av presidentvalget. Donald Trump har nok også forstått hva dette ender med til slutt. Men mediene kritiserer ham for å ikke kaste kortene allerede nå. For alle de i mediene, og de som har latt seg påvirke av mediene, er det nå seieren skal innkasseres etter fem år med «hatpropaganda» mot Trump.

I løpet av disse fem årene, helt siden Trump erklærte seg som kandidat i 2015, har de etablerte mediene samt et «støtteapparat» av akademikere forlatt enhver pretensjon om å være objektive. Slik sett har de vist hvilke ideologiske kort de spiller med. De har ikke kunnet tåle Trumps kamp mot nymarxistiske, splittende identitetspolitiske ideer som setter folk opp mot hverandre og utpeker og deler opp samfunnet i undertrykte og overgripere.

Massemediene har brukt propaganda og en selektiv rapportering iblandet kommentarer som i sum kvalifiserer til merkelappen «løgn». Og samtidig er det løgn de har beskyldt Trump for. I løpet av de siste årene har mediene, drevet av en allianse av akademikere og kapitalkrefter, gått til helt ekstraordinære skritt for å påvirke velgerne. Big Tech som Google, Facebook og Twitter har gått lengre og lengre i sin sensur av meninger knyttet til høyresiden av politikken.

annonse

Les også: Hvorfor meningsmålingene tar feil

I de siste ukene av valget har de på jevnlig basis blokkert og merket ytringer fra president Trump og hans stab. Twitter tok aktive grep for å hindre spredningen av artiklene om Hunter Bidens laptop. Nå sensurerer de presidentens påstander om valgjuks. Det hersker ikke tvil om at Google har påvirket søk og hvilke artikler som dukker opp hos folk.

Alle disse endringene og måtene medier og private selskaper påvirker hva befolkningen blir fortalt har skjedd gradvis. For tre år siden var det bare obskure enkeltpersoner som fikk sine innlegg og kontoer blokkert på Facebook og Twitter, men nå er selskapene blitt freidige nok til å gjøre det med den amerikanske presidenten. Samtidig kan det kinesiske kommunistpartiet bruke disse plattformene uten inngripen. Og offentligheten og mediene aksepterer denne makten som ikke-valgte private selskaper har fått. Befolkningen er sløv.

Mistilliten til den progressive venstresiden (i USA representert ved mediene og demokratene) er så stor at mange av Trumps velgere ikke vil anse hans tap som legitimt. Dermed vil splittelsen i USA bestå. Biden-leiren og mediene skulle selvfølgelig ønske at Trump erkjente nederlaget som legitimt, men det er ikke bare den regelrette og eventuelle juksingen som her er en faktor.

Trump mot sumpen

Det er et helt apparat som har vært i gang mot Trump. Og han har et poeng når han natt til fredag sa at republikanerne var blitt arbeidernes og småfolkets parti, mens demokratene er de store selskapene og Wall Streets favoritter. For demokratenes kampanje fikk inn langt mer penger fra rike donorer enn Trump. Biden fikk inn 74 millioner dollar fra Wall Street, mens Trump bare fikk 18 millioner. Totalt ble det brukt 14 milliarder dollar på valgkampene i 2020, og demokratene brukte dobbelt så mye som republikanerne, ifølge CNBC.

annonse

Trump har kjempet mot de etablerte strukturene – sumpen – på så mange plan. Meningsmålingene har vist seg å være så gale at det er en skandale. Kun Trafalgar Group og tildels Rasmussen Reports har vært i nærheten av å få det korrekt. Noe av årsaken er undervurderingen av de skjulte Trump-velgerne, de som ikke vil si hvem de skal stemme på. Trump hevder meningsmålingene bevisst er feil, for å påvirke valget og få hans egne støttespillere til å tro at de har tapt uansett og ikke trenger å stemme (voter suppression). Det kan nok hende.

Men at folk på høyresiden ikke tør å si hvem de støtter, er også en indikasjon på den hatstemningen som mediene har pisket opp mot Trump og det han står for. De såkalte «deplorables» som Clinton kalte dem.

Donald Trump har så absolutt sine mangler og svakheter. Og disse svakhetene er da også medansvarlige for at han ikke fikk det flertallet valgmannstemmer som han trengte. Han har et stort ego og tåler kritikk dårlig. Det gjorde at han sløste bort en mulighet i den første presidentduellen i slutten av september. I løpet av de neste dagene etter den duellen kan mange poststemmer ha blitt levert som reflekterte synet på ham da, snarere enn på valgdagen.

Joe Biden er gammel og svak og kommer ikke til å kunne sette sitt preg på og kunne temme og styre den koalisjonen av ideologiske krefter og «flokkdyr» som har brakt ham til makten. Samtidig har Trump satt et varig preg på USA. Hans mange støttespillere der ute blant «vanlige folk» kommer ikke bare til å kapitulere. De kommer til å finne sine egne bobler, slik også venstresiden i økende grad gjør. Og det republikanske partiet er også endret permanent etter fire år med Trump. Det blir interessant hvem de stiller opp med som presidentkandidat i 2024. Mitt tips nå er at det blir senator Ted Cruz.

Og kanskje har Trump innen den tid startet en ny TV-kanal, som kan bli en «tvilling» og mindre mainstream versjon av Fox News. I så fall blir kanskje Tucker Carlson, Sean Hannity og Laura Ingraham med på det nye laget.

Det blir uansett en interessant tid. Trump er med oss videre, selv om han nok må gå av den 20. januar.

Hør også: Podkast Ep 40 – Arven etter Trump – en monolog

Hvis du vil lese mer om de interne splittelsene i vestlige samfunn, deres årsaker og konsekvens, samt veien videre, kan du finne det i boken Knefall – hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Vesten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474