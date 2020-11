annonse

annonse

– Trist og patetisk.

På direkte fjernsyn hånet CNNs nyhetsanker Anderson Cooper etter pressekonferansen til Donald Trump natt til fredag norsk tid. Her gjentok han påstander om valgfusk,som har ført til sterke protester fra etablerte medier som CNN, AP og New York Times.

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg helt klart. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan det hende jeg taper, sa Trump, og understreket at det vil bli mange rettstvister om valget, og at det kan gå helt til høyesterett, sa presidenten.

annonse

– Vi har aldri sett noe liknende fra en president i De forente stater, begynte Coopper ifølge Fox News.

– Det er trist og patetisk. Selvsagt er er det farlig og det vil bli en sak for retten,men merk deg at presidenten overhodet ikke la fram noen bevis. Ingenting. Absolutt ikke noe bevis for svindel.

– Dette er presidenten i USA. Det er verdens mektigste person og nå ser han ut som en overvektig skilpadde ligggende på ryggen i sola, klar over at hans tid er over, men han nekter å innse det og han vil ta med alle ned i dragsuget, inkludert sitt eget land.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474