Brüssel har stipulert regler for hvordan land som står utenfor EU, deriblant Norge, kan delta i forsvarssamarbeidet Pesco.

Betingelsene er formulert som et rammeverk for hvordan tredjeland «unntaksvis kan inviteres til å bli med i enkeltprosjekter», skriver EU-rådet. I tillegg til politiske og juridiske krav, må et land som blir med, «tilføre prosjektet betydelig merverdi».

Land som ønsker å delta, må «dele EUs verdier og prinsipper» og støtte opp om målet med unionens felles sikkerhetspolitikk. Det må også foreligge en avtale om informasjonssikkerhet.

Samarbeid

Norge er allerede aktivt med i EUs forsvarsbyrå EDA. Utenriksministeren ønsker den nye utviklingen i Pesco velkommen, ifølge NTB.

– Norske myndigheter har arbeidet aktivt for at tredjeland kan delta i Pesco, og beslutningen er viktig både for vårt samarbeid med EU og for samarbeidet mellom EU og Nato, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

– Et av de høyest prioriterte prosjektene fra vår side er militær mobilitet, som har som mål å øke evnen til å forflytte militære styrker over landegrensene i Europa. Dette står også sentralt i EU-Nato-samarbeidet, sier Bakke-Jensen.

«Permanent strukturert samarbeid»

25 av de 27 EU-landene – unntakene er Danmark og Malta – deltar i Pesco, som er en forkortelse for «permanent strukturert samarbeid» på engelsk.

