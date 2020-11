annonse

– Det de egentlig ønsket var full kontroll. Ikke noe mer demokrati, ikke mer dissens, fullstendig lydighet fra alle oss andre. De kom utrolig nær å nå det målet.

I en video sier den populære talkshow-verten Tucker Carlson at uansett hvem som vinner presidentvalget, skal vanlige amerikanere være glade for at Demokratene ikke ser ut til å vinne kontrollen over både Kongressen og Senatet.

Han mener de har hatt et ønske om å endre landet til det ugjenkjennelige. But first, we want to acknowledge the good news, and believe it or not, there is some good news regardless of everything else that has happened and here it is.

– Amerika er fortsatt her. Det er det aller første og viktigste. Og det er ikke noe vi skal ta for gitt, vi holdt på å tape, sa han ifølge Bretibart.

Han viser til at Demokratene har brukt enrome pengesummer med støtte fra gigantiske teknologiselskap og de superrike for å få Joe Biden valgt til president.

– Hadde de vunnet både Det hvite hus og Senatet forrige natt ville landet vårt tatt slutt. Ikke bare fordi Demokratene har gale oppfatninger, selv om de har det. Men fordi Demokratene vil innføre et helt nytt system i landet vårt, ikke ny politikk, men et nytt system.

