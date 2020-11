annonse

– Historien fra bryllupet var sannheten. Men det var Trine selv som tok saken ut i det offentlige rom.

Mannen som var 17 år da han i 2008 hadde sex med Trine Skei Grande under en bryllupsfest i Trøndelag, reagerer på at den tidligere Venste-lederen i sin nye bok nok en gang drar frem hendelsen i offentligheten.

Han sier til TV 2 at han er svært uenig med Grandes framstilling av hendelsen. Han misliker også oppmerksomheten den fikk.

– Historien fra bryllupet var sannheten. Men det var Trine selv som tok saken ut i det offentlige rom. At hun i dag fortsatt omtaler det som rykter og kaller det et politisk spill, er uforståelig, sier mannen til nyhetskanalen.

Trine Skei Grande sier til TV 2 at hun kun vil beklage at hun gikk ut offentlig i Aftenposten med sin versjon av opptrinnet fra 2008. I avisen proklamerte hun at hun ikke var noen overgriper, helt uten å få kritiske spørsmål eller svare om selve seaken.

– Jeg er lei meg for at jeg snakket i Aftenposten om saken, men det var ingenting om han i den saken, sier Skei Grande, uten å avklare det sentrale spørsmålet, om det hun gjorde mot mannen var et overgrep.

Mannen uttalte seg i 2018 til Resett om hvordan han oppfattet situasjonen.

–Til VG sa du at det var “frivillig”. Men hva var det egentlig som skjedde, slik du ser det?

– Grunnen til at det ble skrevet «vi var to om det» og «Frivillig» er vel for at jeg ikke ble dratt med eller holdt fast. Jeg hadde heller ingen intensjon om å skade Trines rykte og omdømme med å kalle henne en overgriper. Det fikk eventuelt noen andre beslutte at hun var, sier mannen.

– Men jeg ser det kanskje klarere nå at en situasjon der en 38 år gammel mann har befølt samtlige kvinner i skrittet for så å finne en beruset 17-årig jente som ble med fordi hun ikke visste bedre, raskt ville blitt kalt for en voldtekt. Folk rundt hadde også reagert annerledes, og i alle fall ikke med hånliggjøring og vitseri, slik jeg har måttet leve med, fortsetter han.

Les også: Trine Skei Grande angrer på Aftenposten-intervju om kornåkersaken, og stempler Resett som «høyreekstrem blogg» i ny bok

Nekter

I sin nye bok nekter Trine Skei Grande å kommentere detaljer åkersex-saken som Resett avslørte under regjeringsforhandlingene i 2018.

Hun skriver om episoden med nevøen til Senterparti-nestleder Ola Borten Moe at hun ikke vil kommentere den, fordi hun mener denne typen «rykter og sladderhistorier» ikke hører hjemme i offentligheten.